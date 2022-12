Différentes tentatives de libération, en échange de prisonniers palestiniens, ont échoué ces dernières années

Le groupe terroriste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a menacé mercredi de clore "à jamais" le dossier des quatre Israéliens qu'il détient si aucun échange de prisonniers n'intervenait rapidement avec l'État hébreu. Les dépouilles de deux soldats israéliens, Oren Shaoul et Hadar Goldin, tués durant la guerre de 2014 à Gaza, sont aux mains du Hamas, qui détient également deux civils israéliens --Avera Mengistu, un juif d'origine éthiopienne et Hisham Al-Sayed, un bédouin musulman -- présentés comme mentalement instables par les autorités israéliennes et présumés vivants.

Le sort des soldats disparus est un sujet particulièrement sensible en Israël, pays où la très grande majorité des jeunes juifs sont soumis au service militaire obligatoire, mais différentes tentatives de libération, en échange de prisonniers palestiniens, ont échoué ces dernières années. "Nous avons eu des séries (de négociations) secrètes mais elles ont été interrompues à cause des élections" israéliennes du 1er novembre, a déclaré mercredi le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar.

Olivier Fitoussi/Flash90 Manifestation pour le retour des corps des soldats Hadar Goldin et Oron Shaul au Mont Herzl à Jérusalem

Lors d'un discours marquant le 35e anniversaire de son mouvement, au pouvoir depuis 2007 dans le territoire palestinien, il a indiqué que son organisation n'accorderait qu'un "temps limité" aux discussions indirectes. À défaut d'accord, "nous allons clore à jamais le dossier des quatre ennemis et trouver un autre moyen de libérer nos prisonniers", a ajouté M. Sinwar, dans un discours. Lors de cet événement à Gaza, le fusil Tavor qui, selon le Hamas, appartenait au lieutenant israélien Hadar Goldin, a été exposé avec son numéro de série.

Depuis 2008, le Hamas et Israël se sont affrontés dans quatre guerres et une série d'escalades militaires. Par le passé, l'Égypte et l'ONU ont servi de médiateurs pour des négociations indirectes entre les deux ennemis.