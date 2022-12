Israël : hausse de 66 % du nombre de départs au sein de la police

Environ 2 000 policiers ont quitté les forces de l'ordre en 2022, soit un nombre bien plus élevé qu'en 2021 (1 200 départs) ou qu'en 2020 (1 000 départs)

Alors que la question du rôle de la police et de l'étendue de son autorité agite la classe politique depuis plusieurs jours, les forces de l'ordre se trouvent actuellement confrontées à un problème structurel profond : le manque d'effectifs. Selon le journal Israel Hayom, environ 2 000 policiers ont quitté les forces de l'ordre en 2022 (départs à la retraite, démission ou licenciement), soit un nombre bien plus élevé qu'en 2021 (1 200 départs) ou qu'en 2020 (1 000 départs).

Cependant, la majeure partie de ces défections sont des démissions : avant 2020, seulement 400 agents démissionnaient chaque année en moyenne, mais ce nombre a bondi à 1 000 l'année dernière. Par ailleurs, dans le passé, la police parvenait à recruter entre 2 000 et 12 000 nouveaux agents par an. Cette année, elle est parvenue péniblement à attirer sa 2 000e recrue la semaine dernière, soit loin de l'objectif de 2600 nouveaux agents qu'elle s'était fixé pour 2022.

Le commissaire de police Meir Minker, qui dirige le bureau de recrutement des forces armées, a déclaré à Israel Hayom : "Contrairement à d'autres employeurs, nous offrons à nos recrues le sens de l'objectif et de la mission, ainsi que la stabilité de l'emploi et des officiers supérieurs qui se soucient de ceux qui servent sous leurs ordres. Nous attendons du nouveau gouvernement qu'il s'occupe de cette question et qu'il nous aide à attirer de nouveaux officiers. Bien sûr, pour cela, nous devons leur offrir un salaire respectable."

"Le public veut voir une police dans les rues qui soit prête à apporter une réponse rapide à tout besoin. Nous n'avons pas assez d'agents pour le faire. Le problème n'est pas que nous n'avons pas le budget pour attirer de nouvelles recrues. Il est juste difficile de persuader les gens de s'engager. Cela signifie que la force ne se développe pas, bien que le besoin d'agents augmente. Le pays se développe, la criminalité augmente, et la police ne peut pas suivre", a-t-il regretté.

De son côté, la dirigeant de l'Organisation des épouses et des gardiens de police Abigail Sharara a fustigé "le mépris pour les policiers israéliens, qui se reflète dans le salaire ridiculement bas des débutants, et dans le plafond salarial qui fait planer la menace du licenciement sur les policiers après seulement deux ans d'ancienneté".