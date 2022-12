Les dirigeants mondiaux envoient leurs vœux de Hanoucca

La mission de l'Union européenne en Israël a limité son message à un laconique "Joyeuse fête"

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et le premier ministre indien, Narendra Modi, figurent parmi les nombreux leaders mondiaux qui ont envoyé leurs vœux de Hanoucca dimanche. Recep Tayyip Erdogan a profité de l'occasion pour s'élever contre l'antisémitisme et l'islamophobie, affirmant que l'unité dont fait preuve la société turque est un exemple contre la xénophobie. "A l'occasion de Hanoucca, je félicite de tout cœur nos citoyens de confession juive avec lesquels nous vivons dans un fort sentiment d'unité, de solidarité et d'appartenance et qui font partie intégrante de notre société", a-t-il déclaré dans un communiqué publié en anglais.

Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a noué au fil des ans une amitié personnelle avec Benjamin Netanyahou, a quant à lui tweeté ses vœux de Hanoucca en hébreu. "Joyeux Hanoucca à mon ami Netanyahou, à mes amis en Israël et à ceux qui célèbrent cette fête des lumières dans le monde entier", a-t-il écrit.

https://twitter.com/i/web/status/1604464702930796544 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'ambassade des Émirats arabes unis en Israël, qui a également tweeté en hébreu, a présenté ses "vœux les plus chaleureux au peuple d'Israël à l'occasion de Hanoucca et souhaite à tous une fête de lumière et de fraternité". La mission de l'Union européenne en Israël a également tweeté en hébreu mais a limité son message à un laconique "Joyeuse fête".

https://twitter.com/i/web/status/1604403459087818753 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, le ministère britannique des Affaires étrangères ou encore le département d'État américain ont également présenté leurs vœux de Hanoucca aux Juifs de leurs pays et du monde entier.