Une délégation d'adolescents israéliens s'est envolée pour Bahreïn

Vingt adolescents israéliens ont pris un vol direct pour Bahreïn lundi matin pour rencontrer vingt autre jeunes bahreïnis de leur âge, dans le but de discuter des défis du Moyen-Orient et mondiaux. Il s'agit de la première délégation de ce genre à promouvoir les partenariats entre les deux pays, initiée par le programme Jerusalem PICO Kids Ambassadors, qui vise à promouvoir la coopération entre les collégiens des deux nations. Avant les accords d’Abraham, Jerusalem PICO Kids Ambassadors avait envoyé des délégations similaires principalement en Extrême-Orient. Selon l’organisation, Bahreïn représente la prochaine étape importante dans la promotion des relations basées sur la jeunesse d'Israël et du reste du monde.

Les vingt membres de la délégation, tous résidents de Jérusalem, ont participé à un programme intensif axé sur la diplomatie, la coopération régionale et le renforcement des compétences de communication en anglais. Le groupe comprend une représentation diversifiée de la population de la ville.

Israel's Economy Ministry Membres des délégations israélienne et bahreïnie lors du premier cycle de négociations sur l'accord de libre-échange à Manama, Bahreïn

"Les enfants représentent une opportunité de collaboration créative qui n'existe souvent pas entre adultes", explique Eli Wortman, co-directeur de PICO Venture Partners et fondateur du programme PICO Kids. En tant que premier programme de ce type, la planification de cette mission a pris près de deux ans, mais le projet a été fortement soutenu par l'ambassade de Bahreïn en Israël. "C’est un exemple exceptionnel de la façon dont la jeune génération peut contribuer à construire des ponts entre nos deux nations", a déclaré Khaled Youssef Al-Jalhama, ambassadeur de Bahreïn en Israël.

Outre la présentation aux étudiants israéliens des sites naturels et culturels du royaume de Bahreïn, l'objectif principal de la mission réside dans l'interaction avec les étudiants locaux. Les participants de Jérusalem collaboreront avec leurs homologues bahreïnis à l'élaboration de solutions créatives à l'une des crises les plus urgentes au Moyen-Orient qu'est la pénurie d'eau potable. "Les personnes qui seront les plus touchées par ce problème sont les générations futures, il est donc normal qu'elles soient impliquées dans des collaborations pour trouver des solutions à long terme à ce problème", indique Eli Wortman.