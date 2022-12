L'ONU considère comme crime de guerre l'expulsion de S. Hamouri par Israël

"Il a organisé, incité et planifié des attaques terroristes contre des citoyens et des personnalités en Israël" (ministère israélien de l'Intérieur)

L'expulsion par Israël du terroriste et avocat franco-palestinien Salah Hamouri constitue un "crime de guerre", a déclaré lundi le bureau des droits de l'homme des Nations unies. Hamouri est arrivé en France dimanche après avoir été détenu en Israël en vertu d'une pratique controversée qui permet de détenir des suspects pour des périodes renouvelables allant jusqu'à six mois.

"L'expulsion d'une personne protégée d'un territoire occupé est une violation grave de la Quatrième Convention de Genève, constituant un crime de guerre", a déclaré Jeremy Laurence, porte-parole des Nations unies pour les droits de l'homme, dans un communiqué. "Nous sommes profondément préoccupés par le message effrayant que cela envoie à ceux qui travaillent sur les droits de l'homme" à Jérusalem-Est, a-t-il ajouté.

Daphné BENOIT / AFP Le franco-palestinien Salah Hamouri arrive à l'aéroport parisien de Roissy, après avoir été expulsé d'Israël, le 18 décembre 2022.

Israël a accusé Hamouri d'être membre du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et de constituer une menace pour la sécurité. Hamouri nie tout lien avec le FPLP qui est considéré comme un groupe terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne. "Au cours de sa vie, il a organisé, incité et planifié des attaques terroristes, pour lui-même et pour l'organisation, contre des citoyens et des personnalités en Israël", a déclaré le ministère israélien de l'Intérieur.

Il a été condamné à sept ans de prison après avoir été arrêté en 2005 pour avoir projeté l'assassinat du rabbin israélien, Ovadia Yossef. Toutefois, Hamouri a été libéré en 2011 avant d'avoir purgé la totalité de sa peine, dans le cadre d'un échange de prisonniers palestiniens contre le soldat israélien Gilad Shalit. Après sa libération, "il est revenu travailler sans relâche au sein du FPLP, s'est hissé au sommet de l'organisation et a continué à œuvrer contre l'État d'Israël." Après plusieurs arrestations administratives cette année, le ministère de l'Intérieur a révoqué la résidence d'Hamouri en novembre.