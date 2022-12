Cisjordanie : quatre Palestiniens soupçonnés de terrorisme arrêtés, des armes et de l'argent saisis

Des opérations antiterroristes ont été menées dans plusieurs localités de Cisjordanie dans la nuit de lundi à mardi

Les soldats de Tsahal, du service de sécurité intérieure du Shin Bet et des gardes-frontières ont mené des opérations antiterroristes dans plusieurs localités de Cisjordanie dans la nuit de lundi à mardi. Quatre personnes recherchées soupçonnées d’activités terroristes ont été arrêtées et des armes et de l’argent ont été saisis. Les opérations ont eu lieu notamment dans la ville de Bethléem et dans les villages de Nelin, Beit Awa, El Koum, Bnei Naim et Baka.

Les forces de sécurité ont arrêté un homme recherché soupçonné d'être impliqué dans des activités terroristes dans la ville de Jénine. Au cours de l'opération, des coups de feu ont été tirés et des explosifs ont été lancés sur les soldats. Dans le village de Kabatia situé non loin, une autre personne recherchée a été arrêtée et les soldats y ont également essuyé des coups de feu.

IDF Spokesperson Les jeeps militaires transportant les soldats lors des opérations antiterroristes en Cisjordanie dans la nuit du 19 au 20 décembre 2022

À Kfar Anta dans la zone de la division régionale de Binyamin, un autre homme recherché a aussi été arrêté. Au cours de l’arrestation, une arme et des munitions ont été saisis. Dans le village proche de Beit Sira, les soldats ont confisqué une arme improvisée de type "Carlo".

En outre, lors des perquisitions dans le village de Zavia dans la zone de la division régionale d'Efraim, les forces de sécurité ont trouvé 10 550 shekels (2 900 euros) en liquide, soupçonnés d'être destinés au financement du terrorisme. Un quatrième homme recherché a été arrêté dans le village de Masachen, Shabia, dans la zone de la division régionale de Shomron.

IDF Spokesperson Les soldats en opération antiterroriste en Cisjordanie dans la nuit du 19 au 20 décembre 2022

Les personnes recherchées qui ont été arrêtées ont été placés en garde à vue et les armes et munitions saisies ainsi que les fonds confisqués ont été remis aux forces de sécurité pour une enquête plus approfondie. Aucun blessé n’est à déplorer parmi les forces israéliennes.