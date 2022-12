Un jeune de 17 ans a localisé des systèmes radar et des dépôts d'armes grâce à une faille du site web de Tsahal

Shai Malul a immédiatement alerté les autorités, qui ont fermé la brèche

Un jeune homme de 17 ans a pu accéder à des informations sensibles sur les systèmes radar et les dépôts d'armes de Tsahal situés le long des frontières d'Israël grâce à une brèche dans un site web militaire, a rapporté lundi la télévision israélienne. Selon le radiodiffuseur public Kan, le lycéen du nom de Shai Malul, a découvert la faille alors qu'il se trouvait sur le portail d'urgence nationale du commandement du front intérieur, qui l'a conduit à un second site contenant les informations sensibles en question.

Shai Malul, qui travaille également dans une petite start-up de high-tech, a immédiatement alerté la Direction nationale du cyberespace d'Israël, qui a à son tour averti les Forces de défense israéliennes, qui ont fermé la brèche.

"Le portail national d'urgence du commandement du front intérieur n'a pas été violé. Il s'agissait d'un autre site, qui est en cours de programmation et de construction", a répondu Tsahal, indiquant que les informations dont il est question ont été retirées le jour même de la découverte de la faille. "Les règles ont été clarifiées pour éviter des incidents similaires", ajoute l’armée.

Le reportage de Kan ne comportait aucun commentaire de la part de Shai Malul. Plus tôt dans la journée, le radiodiffuseur a publié un aperçu d'un reportage d'investigation qui doit être diffusé mardi, selon lequel les responsables de la sécurité israélienne savaient depuis plus d'un an qu'un groupe de pirates informatiques iraniens avait pris le contrôle de dizaines de caméras de sécurité, sans avoir rien fait pour l'arrêter.