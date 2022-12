Des membres du régiment ukrainien Azov en visite en Israël : "Marioupol est notre Massada"

"Le bataillon Azov a été purgé de son sombre passé. Le seul radicalisme que nous adoptons aujourd'hui est notre volonté radicale de défendre l'Ukraine"

Une délégation du régiment ukrainien Azov s'est rendue en Israël ces derniers jours afin de rencontrer des responsables et des réservistes de Tsahal, et de s'entretenir au sujet de l'invasion russe en cours de l'Ukraine.

La délégation est arrivée en Israël jeudi. Elle était dirigée par l'officier d'Azov Ilya Samoilenko, l'un des soldats qui se sont barricadés au sein de l'aciérie d'Azovstal lors des tentatives visant à protéger Marioupol de l'invasion russe plus tôt cette année. Yuliya Fedosyuk, chef adjoint de l'Association des familles des défenseurs d'Azovstal, s'était joint à lui pour diriger la délégation. Ilya Samoilenko avait été fait prisonnier par la Russie après des semaines de siège à Azvostal, puis libéré lors d'un échange de prisonniers en septembre.

La visite a été initiée par l'organisation des Amis israéliens de l'Ukraine avec le soutien de l'ambassade d'Ukraine en Israël et de la Fondation Nadav. Elle a également été marquée par le déplacement de la délégation à Massada, où certains des derniers rebelles juifs ont résisté à l'armée romaine en 73 de l'ère commune.

"L'exploit des défenseurs de Marioupol a marqué le monde entier", a déclaré la délégation. "Dans cette résistance féroce à l'occupation russe, divers peuples du monde ont vu des parallèles avec certains épisodes de leur propre histoire, comparant les héros ukrainiens d'aujourd'hui à leurs héros du passé. Tous avaient une chose en commun - une attitude intransigeante dans la lutte parfois vouée à l'échec pour leur indépendance. Ceux qui, dans la bataille pour leur liberté, sacrifient tout, laissent une empreinte définitive dans l'histoire. Quand aujourd'hui en Israël nous parlons de la défense de Marioupol, les Israéliens répètent constamment : 'Mariupol est votre Massada.'" Ilya Samoilenko et Yuliya Fedosyuk ont ​​également rencontré des réservistes de Tsahal, dont un Ukrainien de Louhansk et un autre de Marioupol, et ont discuté des différences entre les armées ukrainienne et israélienne.

La délégation d'Azov a par la suite participé à la projection d'un documentaire sur le siège de Marioupol intitulé "La vérité inédite sur Marioupol", relatant les histoires de personnes qui ont été envoyées dans des "camps de filtration" russes après le siège et ont subi des tortures, de violents interrogatoires et se sont fait enlever leurs enfants. Le film, produit par l'équipe de journalistes et d'avocats du BIHUS, a été projeté à Tel-Aviv et à Haïfa cette semaine. Après les projections, Ilya Samoilenko a parlé des actions de la Russie lors du siège de Marioupol et des soldats ukrainiens qui ont combattu à ses côtés et qui sont toujours détenus par la Russie.

Anna Zharova, fondatrice des Amis israéliens de l'Ukraine, a qualifié la visite de la délégation de "projet le plus important de l'organisation depuis le début de la guerre". Alors que le bataillon Azov, prédécesseur du régiment Azov, était fortement associé au symbolisme et aux idéologies néonazis et d'extrême droite, le régiment Azov insiste sur le fait qu'il a largement purgé ces sentiments du régiment. La Russie elle-même a pointé du doigt le régiment Azov dans ses nombreuses affirmations selon lesquelles l'Ukraine était un "État néo-nazi", justifiant la fameuse "opération spéciale" lancée par Moscou avec son invasion du pays.

Le Kremlin a en outre attaqué Israël à plusieurs reprises "pour son soutien à l'Ukraine et au régiment Azov". En mai, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a ainsi affirmé que "les mercenaires israéliens étaient en fait au coude à coude avec les militants d'Azov". Les responsables russes ont également accusé Israël de soutenir un "régime néo-nazi" à Kiev.

Dans une interview accordée au journaliste Bernard-Henri Lévy lors du siège de l'usine sidérurgique d'Azovstal en mai, Samoilenko a averti que les accusations selon lesquelles le régiment serait affilié au néonazisme relevaient de la "propagande russe", soulignant que "le bataillon avait changé, purgé de son sombre passé. Le seul radicalisme que nous adoptons aujourd'hui est notre volonté radicale de défendre l'Ukraine." Ilya Samoilenko a en outre noté qu'il y avait des Juifs et des personnes de toutes confessions parmi les soldats d'Azov tués par la Russie, les qualifiant d'"hommes fiers et de bons combattants".