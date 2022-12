Cisjordanie : dix Palestiniens soupçonnés de terrorisme arrêtés, des armes saisies

Aucune perte ni blessés ne sont à déplorer parmi les soldats israéliens

Les soldats de Tsahal, du service de sécurité intérieure du Shin Bet et des gardes-frontières ont mené des opérations antiterroristes dans le cadre de l'opération "Brise lame" dans la nuit de mardi à mercredi, dans plusieurs localités de Cisjordanie, notamment dans le village de Kabalan et dans les villes de Naplouse, Hébron et Qalqilya.

Les forces israéliennes ont arrêté deux hommes recherchés soupçonnés d'être impliqués dans des activités terroristes dans les villages de Brokin et Ebad dans la région de Menashe. Au cours de l’opération, des engins explosifs ont été lancés sur les soldats, qui ont dû répondre par des tirs. Les combattants ont en outre arrêté quatre autres personnes recherchées dans les villages proches de Fahma, Jeva et Kapin.

IDF Spokesperson Une arme saisie lors d'une opération antiterroriste en Cisjordanie dans la nuit du 20 au 21 décembre 2022

Durant les opérations menées dans la région de Yehuda, les soldats ont saisi une arme improvisée de type Carlo dans le village de Dora et arrêté un homme recherché dans le village d'Idna. Les combattants ont également opéré dans le camp de réfugiés d'Elaida dans la brigade d'Etzion pour arrêter une autre personne recherchée et ont également confisqué une autre arme improvisée de type Carlo dans le village de Beit Omer. Simultanément, les forces israéliennes ont arrêté deux personnes recherchées dans le village de Nelin, dans la région d'Efraim.

Toutes les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue pour une enquête plus approfondie par les forces de sécurité. Aucune perte ni blessés ne sont à déplorer parmi les soldats israéliens.