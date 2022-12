Les familles des prisonniers et disparus détenus par le Hamas ont rencontré le pape

Les familles ont demandé l'aide du pape et de l'Église catholique pour la restitution des corps et la libération des citoyens israéliens détenus par Hamas

Mercredi matin les familles Goldin, Shaul, Mengistu et al-Sayed ont rencontré le pape François au Vatican, dans une énième tentative d'interpeller la communauté internationale au problème des soldats et des civils détenus par l'organisation terroriste Hamas à Gaza, et alors que les autorités israéliennes semblent inefficaces.

Les familles, accompagnées de l'ambassadeur d'Israël au Vatican, Rafi Schutz, et du chef de la Division de la diaspora et de la religion au ministère des Affaires étrangères, Shuli Davidovitch, ont demandé l'aide du pape et de l'Église catholique pour la restitution des corps du lieutenant Hadar Goldin et du sergent Oron Shaul, ainsi que pour la libération des citoyens israéliens détenus par le Hamas, Avera Mengistu, Juif éthiopien et Hisham al-Sayed, Bédouin musulman, tous deux mentalement instables, et qui s'étaient retrouvés à Gaza par inadvertance.

Israeli Embassy in Rome Les familles des prisonniers et disparus israéliens détenus par le Hamas, à l'ambassade d'Israël à Rome

La rencontre a duré environ 45 minutes, au cours desquelles le Pape s'est adressé à chacun des membres des quatre familles, exprimant sa profonde solidarité et disant compatir à la souffrance des mères. Le pape a promis de travailler avec les gouvernements et les chefs religieux, y compris les musulmans, pour le retour des otages.

Hadas Parush/FLASH90 Ilan Mengistu, frère d'Avra Mengistu, prend la parole lors d'une conférence de presse, le 6 septembre 2018

Par ailleurs, mardi soir, les membres des familles ont participé à l'allumage des bougies de Hanoucca au domicile de l'ambassadeur d'Israël en Italie, Alon Bar, aux côtés du chef d'état-major de l'armée italienne, l'amiral Giuseppe Cabo Dragona et de l'attaché de Tsahal, le colonel Liad Zek. Au cours de leur visite, les membres des familles devraient également rencontrer le vice-Premier ministre italien, Matteo Salvini, la vice-présidente du Parlement européen, Pina Picierno, le président du Parlement italien, Lorenzo Fontana, et les chefs de la communauté juive de Rome.

Les familles déplorent toutes, depuis des années, l'inaction du gouvernement israélien. "Le gouvernement a toujours agi en fonction du sentiment public et une fois qu’il aura compris qu’il y a un large soutien de la population, les choses changeront. Malheureusement, ce n’est pas encore le cas", avait dénoncé Ilan Mengistu, le frère du jeune handicapé mental captif du Hamas depuis 8 ans, en 2020.