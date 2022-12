Israël: des députés reprochent à l'UE d'ignorer les droits juifs sur les territoires de la zone C de Cisjordanie

40 députés israéliens ont envoyé une lettre à Bruxelles demandant "l'arrêt des activités de construction illégales sur le territoire souverain d'Israël"

Un groupe de 40 députés israéliens dirigé par Amichai Chikli, membre du Likoud, a envoyé mardi une lettre de protestation à l'Union européenne pour dénoncer un document officiel qui, selon eux, nie les liens historiques juifs avec le territoire qui se trouve dans la zone C de Cisjordanie.

Le document confidentiel datant de juin 2022, et révélé cette semaine par les médias, donne un aperçu de la politique de l'UE à l'égard de la zone C, qui est administrée par Israël. Selon les accords d'Oslo, ce territoire est censé être progressivement cédé à l'administration palestinienne, avec l'option d'un échange de terres dans le cadre d'un accord sur le statut final. Le document montre que l'UE travaille avec l'Autorité palestinienne pour que la zone C fasse partie d'un futur État palestinien.

https://twitter.com/i/web/status/1605520815746822145 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Bruxelles a critiqué les politiques israéliennes de construction dans la zone C, que le gouvernement appelle par son nom biblique de Judée-Samarie. Dans la lettre, les députés reprochent aux politiques de l'UE en Cisjordanie de favoriser les Palestiniens et d'ignorer les revendications historiques des Juifs sur ces terres.

"Au cours de la dernière décennie, nous avons été témoins de l'implication croissante de l'Union européenne dans la construction, la planification de projets routiers et l'érection d'installations d'eau et d'énergie solaire dans des centaines d'avant-postes de la zone C", a déclaré Chikli à i24NEWS.

"Le document révélé cette semaine montre qu'il s'agit d'une stratégie délibérée qui ignore complètement la position et la souveraineté d'Israël dans la zone", a poursuivi Chikli. "De plus, les mouvements de construction montrent que l'objectif est, pour la plupart, d'interrompre le lien entre les localités juives et de créer des anneaux d'étranglement autour des blocs d'implantations qui rendront difficile pour Israël l'exercice de sa souveraineté à l'avenir. Ces démarches constituent un grave préjudice pour les relations entre l'Union européenne et l'État d'Israël."

Dans leur lettre, les députés demandent à l'UE de cesser "les activités de construction illégales sur le territoire souverain d'Israël", d'arrêter les dommages causés par l'activité de l'UE aux sites du patrimoine et à la nature en Judée et Samarie, et de cesser de financer les organisations qui cherchent à délégitimer l'État juif et qui encouragent l'antisémitisme ainsi que les groupes israéliens qui servent les intérêts de l'UE.