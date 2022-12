Israël : d'anciens militaires dénoncent le programme "caché" de l'UE pour établir le contrôle palestinien sur la zone C

"Les activités clandestines de l'UE pour saper le contrôle israélien de la zone C sont une menace pour la sécurité nationale et un acte d'hostilité flagrant"

Après un groupe de 40 députés israéliens, le Forum pour la défense et la sécurité d’Israël (IDSF), une organisation qui recense 16 000 anciens officiers et commandants des forces israéliennes a vivement condamné mercredi l'existence d'un document confidentiel de six pages de l'UE décrivant un programme clandestin pour établir le contrôle palestinien sur la zone C, révélé cette semaine par Channel 13.

Dans un courrier adressé à Dimiter Tzantchev, le chef de la délégation de l'Union européenne en Israël, et obtenu par i24NEWS, l'organisation a souligné que, selon "la compréhension professionnelle de la sécurité nationale" de ses membres, "le terrain dominant de la Judée et de la Samarie dans la zone C est un terrain stratégique clé" dont le contrôle peut être une menace pour la plupart des infrastructures et des actifs stratégiques de l'État d'Israël.

"Les activités clandestines de l'UE visant à saper le contrôle israélien dans la zone C et à favoriser le développement palestinien dans ces zones constituent une menace claire et actuelle pour la sécurité nationale et est un acte d'hostilité et d'agression flagrant", a affirmé l'organisation.

"L'IDSF, ainsi que d'autres ONG israéliennes et internationales, sont depuis longtemps au courant des activités malveillantes des Palestiniens dans la zone C, y compris des rapports sur l'implication directe et indirecte de l'UE, mais nous n'imaginions pas la portée et l'audace de cette ingérence cynique dans les affaires israéliennes", a-t-elle martelé.

Les officiers du forum estiment que si les révélations sont exactes, "alors les activités de l'UE ont probablement déjà causé des dommages importants à la sécurité d'Israël, et portent atteinte à la sécurité future et à l'intégrité territoriale de l'État d'Israël".

"En outre, ces activités contredisent à tout le moins l'esprit des accords d'Oslo, qui stipulent clairement que la zone C doit être sous le contrôle civil et militaire total d'Israël. L'UE est censée approuver ces accords, mais ces actions contradictoires ne font qu'exacerber une situation déjà délicate", s'est insurgé le Forum, qui a demandé à Bruxelles de "cesser immédiatement ces activités subversives illégales et dangereuses, et de respecter les limites de la diplomatie et des normes internationales."

Plus tôt dans la journée, un groupe de 40 députés, dirigé par Amichai Chikli, membre du Likoud, a envoyé mardi une lettre de protestation à l'Union européenne pour dénoncer le document qui, selon eux, nie les liens historiques juifs avec le territoire qui se trouve dans la zone C de Cisjordanie.