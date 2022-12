Vladimir Poutine félicite Benjamin Netanyahou pour son gouvernement

Les deux dirigeants ont discuté d'un certain nombre de questions, au premier rang desquelles la guerre en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a appelé jeudi matin le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahou pour le féliciter pour sa victoire aux élections et l'annonce de la formation du gouvernement.

Les deux dirigeants ont discuté d'un certain nombre de questions, au premier rang desquelles la guerre en Ukraine, selon un communiqué. Netanyahou a affirmé qu'il espère qu'un moyen sera trouvé le plus rapidement possible pour mettre fin à la guerre en Ukraine et aux souffrances qu'elle cause. Le Premier ministre israélien désigné a également signifié à Vladimir Poutine qu'il était déterminé à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et à freiner ses tentatives de s'établir militairement à la frontière nord de l'État hébreu.

Les députés du gouvernement sortant ont réagi, jeudi, à l'annonce de Netanyahou qui a enfin réussi, après des semaines de discussions, à finaliser la formation du gouvernement. Le Premier ministre sortant Yaïr Lapid a affirmé que les leaders d'extrême droite Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich ont "réussi prendre part au gouvernement le plus extrême de l'histoire du pays", tandis que le ministre sortant des Finances, Avigdor Lieberman, a estimé sur Twitter que Netanyahou "a réussi à former un gouvernement des ténèbres. Il a réussi à promouvoir un État halakhique."

De son côté, le député du Likoud Nir Barkat, a félicité Netanyahou, soulignant qu'"un gouvernement national stable sera bientôt mis en place en Israël." Yoav Kisch, lui aussi membre du Likoud, a écrit : "Félicitations au Premier ministre Benjamin Netanyahpu et à nos partenaires de coalition pour avoir mené à bien la tâche de former un gouvernement. Avec l'aide de Dieu, d'ici mercredi, nous terminerons la législation à la Knesset et immédiatement après, nous formerons un gouvernement".

Netanyahou "a réussi à former un gouvernement des ténèbres", a affirmé Liberman

Dans la foulée des élections et en vertu des règles israéliennes, Benjamin Netanyahou avait jusqu'au 11 décembre pour annoncer son gouvernement, mais il avait demandé une prolongation de 14 jours, le maximum prévu par la loi. Or le président Herzog ne lui avait octroyé que dix jours supplémentaires. Si la composition exacte du gouvernement n'est pas encore connue, on sait que les deux partis ultra orthodoxes Shass et Judaïsme unifié de la Torah (UJT) ainsi que les trois formations d'extrême droite "Sionisme religieux" de Bezalel Smotrich, Force juive d'Itamar Ben Gvir et Noam d'Avi Maoz en seront partie intégrante.