L'Agence Juive en Russie obtient un nouveau report de son procès

L'Agence a mis en œuvre certaines demandes du ministère de la Justice qui nécessitent du temps avant d'être complétées

Un tribunal de Moscou a annoncé que les membres de l'exécutif de l'Agence juive ont demandé un nouveau report du procès après la demande du gouvernement russe, il y a six mois, de liquider ses activités dans le pays, a appris le Jerusalem Post. L'Agence juive a reçu mercredi une mise à jour concernant le procès qui se déroule dans la capitale russe et le report approuvé de deux mois. "Le 20 décembre, une audience a eu lieu dans un tribunal de Moscou concernant la procédure judiciaire qui a impliqué l'Agence juive ces derniers mois", a indiqué la lettre envoyée aux membres de l'exécutif.

"L'avocat représentant les opérations russes de l'Agence juive a demandé un nouveau report du procès, car l'Agence a mis en œuvre certaines demandes du ministère de la Justice qui nécessitent plus de temps avant d'être complétées", indique la lettre. Selon l'agence, "la Cour a accédé à la demande de l'Agence juive et a conclu que le procès sera renouvelé le 17 février. L'Agence juive continue de prendre les mesures nécessaires et de procéder aux ajustements juridiques requis avant la prochaine audience."

L'une de ces actions est la création d'un centre d'appel local pour les Juifs russes intéressés par l'alya ou la participation aux événements de l'organisation. Ce centre d'appel fonctionnait jusqu'à récemment en Israël, dans le cadre du Global Center de l'agence. D'autres mesures sont également prises par l'agence afin de répondre aux demandes du ministère russe de la Justice.

En octobre, le tribunal de district Basmanny de Moscou avait déjà reporté de deux mois la poursuite du procès sur les activités de l'Agence juive en Russie, jusqu'au 20 décembre. C'est donc la troisième fois que le tribunal reporte l'audience, qui fait suite à une demande de liquidation des activités de l'agence en Russie par le ministère de la Justice. La demande est motivée par le fait que l'Agence abuserait d'une loi sur les informations personnelles des citoyens russes.