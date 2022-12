Syrie : un site de drones du Hezbollah visé par une frappe attribuée à Israël cette semaine

La Syrie a par ailleurs accusé l'Etat hébreu d'avoir mené des frappes contre des sites proches de la capitale syrienne

L'armée de l'air israélienne a frappé un site de recherche et de développement de drones appartenant au groupe terroriste libanais du Hezbollah en Syrie en début de semaine, a rapporté jeudi le réseau saoudien al-Arabiya et sa chaîne sœur al-Hadath. Citant des sources anonymes, al-Arabiya a déclaré que des avions israéliens ont frappé le site du Hezbollah sur la base aérienne militaire d'al-Qusayr, près de la frontière avec le Liban, et la ville de Homs, dans le nord-ouest de la Syrie, dans la nuit de dimanche à lundi. Cette frappe n'avait pas été signalée auparavant.

La chaîne indique que le site appartient à la 127e unité du Hezbollah, qui a déjà été signalée comme étant responsable de la recherche, du développement et de la maintenance des drones utilisés par le groupe terroriste soutenu par l'Iran en Syrie. L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire, conformément à sa politique consistant à ne pas commenter les raids aériens dans les pays étrangers.

La Syrie a par ailleurs accusé Israël d'avoir mené des frappes contre des sites proches de la capitale syrienne, Damas, lundi dernier, faisant deux blessés parmi les soldats. Cette frappe, selon al-Arabiya qui cite les mêmes sources anonymes, visait également un centre de contrôle iranien à Damas. Al-Hadath a publié des images qui montrent les deux sites prétendument visés par l'aviation israélienne à al-Qusayr et à Damas.

Si l'armée israélienne ne commente pas les frappes en Syrie, elle a admis avoir effectué des centaines de sorties contre des groupes soutenus par l'Iran qui tentent de prendre pied dans le pays. Tsahal affirme également s'attaquer à des cargaisons d'armes être destinées à ces groupes, au premier rang desquels le Hezbollah libanais. En outre, des frappes aériennes attribuées à Israël ont visé à plusieurs reprises les systèmes de défense aérienne syriens.