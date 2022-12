Israël : trois policiers blessés dans une attaque à la voiture-bélier à Kfar Qassem

Une arme à feu, des munitions et des cocktails Molotov ont été retrouvés dans un bâtiment d'où le conducteur est sorti, et un couteau dans son véhicule

Trois policiers ont été percutés par un véhicule lors d'une attaque terroriste présumée dans la ville Arabe-israélienne du centre du pays de Kfar Qassem vendredi matin. Les policiers ont été légèrement blessés lors de la collision. Le conducteur du véhicule a été abattu et a succombé à ses blessures. La police a déclaré que l'incident semblait être une attaque terroriste qui avait été planifiée plusieurs jours à l'avance. Il n’est pour le moment pas clair si le si le conducteur a agi seul ou si des complices sont impliqués.

Une vidéo de la scène montre une voiture roulant à toute vitesse vers les officiers en marche arrière, et percutant un autre véhicule à côté d’eux. Une arme à feu, des munitions et des cocktails Molotov ont été retrouvés dans un bâtiment d'où le conducteur est sorti, et un couteau a été récupéré dans son véhicule, a indiqué la police. Des renforts ont été envoyé, notamment des unités des forces spéciales, pour sécuriser le secteur et rechercher d’autres suspects.

L'incident survient dans un contexte de fortes tensions et d'affrontements réguliers entre les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens, la plupart des violences ayant lieu en Cisjordanie. Au début du mois, un Palestinien avait percuté un motard à Tel Aviv. Les procureurs de la police ont déclaré lundi qu'ils prévoyaient de déposer des accusations de terrorisme contre le suspect après qu'une enquête ait révélé que le motif de l'incident était nationaliste.

"Suite à l'incident terroriste de Kfar Qassem, afin de mettre les choses au clair et d'éviter d'induire le public en erreur, nous soulignons que le terroriste a appelé la police sur les lieux pour un incident de violence et lorsque les officiers sont arrivés, il a couru vers eux avec une arme dégainée, puis est monté dans sa voiture et les a renversés", a précisé le porte-parole de la police.