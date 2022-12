La société israélienne Elbit signe un contrat de 410 millions de dollars avec la Roumanie

Elbit fournira jusqu'à sept systèmes d'aéronefs tactiques sans pilote (UAS) Watchkeeper X au ministère roumain de la défense nationale

La société israélienne d'électronique de défense Elbit Systems Ltd. a annoncé cette semaine qu'elle a obtenu un contrat-cadre d'une valeur maximale de 410 millions de dollars (près de 387 millions d'euros) pour fournir jusqu'à sept systèmes d'aéronefs tactiques sans pilote (UAS) Watchkeeper X au ministère roumain de la Défense nationale, a rapporté le journal économique Globes.

Le Watchkeeper X UAS est la variante d'exportation de l'armée britannique fabriquée par UAV Tactical Systems Limited, filiale d'Elbit Systems UK, et représente un dérivé de la famille des UAS Hermes. La compatibilité du Watchkeeper X avec les normes de l'Otan permet une interopérabilité essentielle avec l'organisation et les autres forces alliées.

"Ce contrat démontre la demande soutenue pour les UAS d'Elbit Systems. Nous nous réjouissons de renforcer encore les relations d'Elbit Systems avec le gouvernement roumain. Dans le cadre de l'exécution du contrat, Elbit Systems prévoit d'établir une infrastructure et une coopération industrielle avec U-TacS, Aerostar et les filiales d'Elbit Systems en Roumanie afin de produire l'UAS en Roumanie. Nous apprécions également le soutien et la collaboration continus avec les gouvernements israélien et britannique et nos partenaires commerciaux sur le programme Watchkeeper", a déclaré Betsalel Machlis, président et directeur d'Elbit Systems.