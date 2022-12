Israël : 14 soldats ont mis fin à leurs jours en 2022, un record en cinq ans

Malgré cette statistique alarmante, les décès par suicide dans l'armée israélienne ont diminué au cours des deux dernières décennies

Alors que l'année touche à sa fin, l'armée israélienne a annoncé, dimanche, que 14 militaires actifs ont mis fin à leurs jours en 2022, soit le chiffre le plus élevé enregistré depuis cinq ans. Malgré cette statistique alarmante, les décès par suicide dans l'armée israélienne ont diminué au cours des deux dernières décennies, à mesure que la sensibilisation et le traitement des problèmes de santé mentale se sont améliorés.

En 2005, le nombre de suicides dans l'armée s'élevait à 36, pour tomber à 28 en 2010, puis à 6 en 2013. En 2017, le nombre de suicides a bondi à 16 et fluctue depuis entre 9 et 14 cas chaque année. Selon des sources militaires haut placées, les experts n'ont pas pu fournir d'explications à la hausse soudaine du nombre de cas de suicide cette année. Ils notent toutefois que les chiffres sont encore relativement bas, et que les données sont insuffisantes pour indiquer le début d'une tendance. Une écrasante majorité des suicides sont le fait d'hommes et la plupart d'entre eux ne laissent pas de lettre expliquant leur geste. En raison du caractère très sensible de ces décès, des mesures sont prises pour préserver la vie privée des soldats et de leurs familles.

Ces dernières années, Tsahal a mis en œuvre un plan de prévention des suicides parmi les soldats, qui comprend une réduction de l'accès aux armes à feu et un accès accru aux professionnels de la santé mentale, ainsi que la fourniture d'outils d'instruction aux commandants. L'un des facteurs possibles de cette augmentation des suicides est un programme mené ces dernières années par le chef du personnel de Tsahal, le général de division Moti Almoz, visant à enrayer la hausse des exemptions de service militaire accordées pour des raisons de santé mentale, qui est passée de 4,5 % en 2015 à 8,5% en 2020.

L'armée exige désormais davantage de preuves médicales de problèmes de santé mentale de la part des candidats qui demandent l'exemption. En 2021, les exemptions pour raisons de santé mentale sont tombées à 7,5 %, mais les experts refusent pour l'instant d'établir un lien avec la hausse du nombre de suicides cette année, estimant que chaque cas doit être examiné individuellement, en grande partie en raison de la taille relativement réduite de l'échantillon.