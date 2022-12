Isaac Herzog écrit à Mohammed V pour le 2e anniversaire des accords d'Abraham

Isaac Herzog est le premier chef d'Etat israélien à saluer la mémoire du roi Mohammed V qui a sauvé des Juifs durant la Shoah

Le président Isaac Herzog a envoyé une lettre au roi du Maroc, afin de le féliciter pour le deuxième anniversaire des accords d'Abraham signés entre Jérusalem et Rabat en décembre 2020. Il en a profité pour remercier Mohammed VI au nom de l'État d'Israël pour sa promotion des relations bilatérales, son travail de longue date pour préserver le bien-être de la communauté juive du Maroc, et ses efforts personnels pour la paix régionale.

"A l'occasion du deuxième anniversaire de l'adhésion du Maroc aux accords d'Abraham, l'Etat d'Israël et le peuple juif tiennent à exprimer leur gratitude et leur appréciation à Votre Majesté et au peuple marocain qui, depuis des générations, agissent pour protéger la sécurité, le bien-être et le patrimoine culturel de la communauté juive du royaume", a écrit le dirigeant israélien.

"C'est sous votre règne que le caractère hébraïque du Maroc a été reconnu dans la constitution du royaume ; que les institutions communales juives de tout le pays – des synagogues aux cimetières – ont été rénovées ; et que la négation de la Shoah a été dénoncée par vos propres déclarations désignant la "solution finale" comme 'l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire moderne'. Et c'est sous votre règne que la normalisation des relations entre nos deux pays a déclenché une floraison de partenariats entre nos gouvernements et nos peuples", a-t-il poursuivi.

AFP Sa majesté feu le roi Mohammed V photographié dans les années 50

Dans sa lettre, le président Herzog a par ailleurs souligné les efforts du père du roi Mohammed VI, le roi Hassan II, qui a noué des liens avec Israël, et de son grand-père, le roi Mohammed V, dont la communauté juive marocaine se souvient pour avoir protégé et sauvé les juifs des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Isaac Herzog devient ainsi le premier chef d'Etat israélien à saluer la mémoire du roi Mohammed V, au nom de l'État hébreu, pour ses actions durant de la Shoah.

"Lorsque des millions de Juifs ont été confrontés aux horreurs de la Shoah au XXe siècle, le roi Mohammed V a offert un refuge sûr à ses sujets juifs. Où qu'ils soient, les Juifs marocains se souviennent avec fierté et affection de la mémoire de votre grand-père, Sa Majesté le Roi Mohammed V, dont on se souvient comme le protecteur et le gardien des Juifs dans son royaume. Nous rappelons également la contribution vitale de votre défunt père, Sa Majesté le Roi Hassan II, qui a joué un rôle essentiel dans la construction des fondations de la paix sur lesquelles repose désormais notre avenir", a encore écrit le président israélien.

Mohammed V était en effet parvenu à soustraire nombre de juifs marocains des griffes du gouvernement de Vichy. Une intervention qui a valu au souverain d'être proclamé à titre posthume "Juste parmi les nations".