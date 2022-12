Arkia va proposer des vols israéliens vers la Turquie

Une liaison vers Istanbul sera ouverte fin février et des vols vers Antalya débuteront un mois plus tard

La compagnie aérienne Arkia a annoncé mercredi qu'elle va enfin proposer de nouveaux vols vers la Turquie. Cette annonce intervient un jour après que l'ambassadrice d'Israël en Turquie, Irit Lillian, a présenté ses lettres de créance au président Recep Erdogan. Après plusieurs mois de réchauffement, les deux pays avaient annoncé en août le rétablissement de leurs relations diplomatiques et le retour des ambassadeurs.

Arkia va ainsi être la première compagnie israélienne à proposer des vols vers la Turquie depuis 15 ans. Une liaison vers Istanbul sera ouverte fin février et des vols vers Antalya débuteront un mois plus tard. Les compagnies aériennes israéliennes avaient cessé d'assurer des vols vers la Turquie en raison de craintes en matière de sécurité. Ces dernières années, seules des compagnies turques assuraient la liaison entre les aéroports israéliens et turcs.

Avant la rupture des relations entre les deux pays, consécutive à la suite des heurts sur le navire turc Mavi Marmara, entre des soldats israéliens et des militants, les liens entre les deux pays étaient au beau fixe et la coopération dans le domaine militaire était solide. La reprise des vols israéliens vers Istanbul et Antalya semble être un nouveau pas vers un retour des échanges florissants.