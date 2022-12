Les présidents russe et ukrainien ont tous les deux félicité le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour l'intronisation de son nouveau gouvernement

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont tous les deux félicité le Premier ministre Benjamin Netanyahou, jeudi soir, pour l'intronisation de son nouveau gouvernement, alors que le nouveau dirigeant israélien doit décider de l'orientation de sa politique à l'égard des deux pays en guerre.

"J'espère que le nouveau gouvernement sous votre direction poursuivra la ligne visant à renforcer la coopération russo-israélienne dans tous les domaines pour le bien de nos peuples, dans l'intérêt d'assurer la paix et la sécurité dans la région du Proche-Orient, a déclaré Poutine dans son message à Netanyahou, publié par le Kremlin. "En Russie, on apprécie beaucoup votre contribution personnelle et de longues années dans le renforcement des relations amicales entre nos pays", a souligné le président russe.

Maxim Shipenkov/Pool photo via AP Le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au Kremlin à Moscou, en Russie, mardi 7 juin 2016.

Zelensky a publié un message similaire sur Twitter : "Je souhaite le succès sur le chemin du bien-être et de la sécurité d'Israël. Je confirme la volonté de l'Ukraine de développer une coopération étroite afin de renforcer nos liens et de relever des défis communs, et d'atteindre la prospérité et la victoire sur le mal".

Au cours de ses précédents mandats, Netanyahou a vanté ses relations étroites avec Poutine, et a insisté sur le fait qu'elles étaient essentielles pour maintenir la capacité de Tsahal à opérer librement dans le ciel syrien contrôlé par la Russie, afin d'empêcher l'installation des forces iraniennes à la frontière nord d'Israël.

GPO/ Amos Ben Gershom Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à côté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Kiev.

Le Premier ministre a dans un premier temps critiqué le gouvernement précédent pour avoir négligé les liens avec la Russie, avant de finalement qualifier de "pragmatique" la politique du gouvernement Bennett-Lapid, qui a vu Israël fournir de l'aide humanitaire et accueillir des réfugiés ukrainiens, tout en s'abstenant de fournir l'aide militaire demandée par Kiev. Il avait en outre déclaré qu'il envisagerait d'armer l'Ukraine s'il redevenait Premier ministre.

"Je pense que [Poutine est] guidé par sa vision de reconstitution d'un grand royaume russe, et j'espère qu'il y réfléchit à deux fois", a déclaré Netanyahou à USA Today en octobre dernier. Il a également révélé qu'on lui avait demandé de servir de médiateur entre la Russie et l'Ukraine après le déclenchement de la guerre, ce à quoi il aurait répondu : "Je pense que je vais laisser le Premier ministre en exercice décider de cela". Il a cependant déclaré à USA Today que l'offre de médiation "reviendrait probablement sur le tapis" s'il revenait au pouvoir.