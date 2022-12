Marianne, David et les autres - Heureux comme un espion israélien en France ? Partie 1

Les espions du Mossad appliquent le précepte de Moïse depuis la sortie d’Egypte: il faut savoir tout quitter du jour au lendemain...

Entre Marianne et David, rien ne va plus. Le Général de Gaulle a jeté un grand froid entre les deux pays avec sa sortie sur « le peuple dominateur et sûr de lui » ( lire épisode précédent, « Marianne David et les autres », novembre 2022). Malgré les démarches officielles destinées à préserver un semblant de bonnes relations, le gouvernement français se méfie de plus en plus du gouvernement socialiste d’Israël et soupçonne son service de renseignement de nouer des relations avec l’URSS. Par ailleurs, les Israéliens sont de plus en plus actifs en Afrique, ce qui a le don d’exaspérer De Gaulle et son représentant tout puissant sur le continent africain, Jacques Foccart.

AFP Jacques Foccart, 1959

Un évènement a enclenché la rupture de la coopération politique entre la France et Israël, deux ans avant la Guerre des Six Jours : la participation, du Mossad - peu connue du public - à l’enlèvement à Paris de l’opposant à la monarchie marocaine Mehdi Ben Barka, réalisé par des barbouzes français. Les proches du roi du Maroc, Hassan II, avaient demandé l’aide du Mossad pour neutraliser Ben Barka... En clair pour l’éliminer.

Le premier ministre Eshkol donne son accord pour une assistance technique à l’arrestation, rien de plus. En contrepartie, le Maroc n’empêchera pas le Mossad de mener l’opération dite de la « l’Alyah B », l’exfiltration des Juifs du royaume chérifien, en particulier les plus pauvres d’entre eux. C’est ainsi qu’une équipe conjointe d’agents israéliens et marocains monte une fausse équipe de production de documentaires pour attirer Ben Barka à Paris, qui croit être contacté pour un entretien sur son engagement politique. Il tombera dans un guet-apens, boulevard Saint Germain le 29 octobre 1965, à la brasserie Lipp.

En 1967, De Gaulle, très remonté contre l’état hébreu, ordonne au Mossad de fermer son bureau parisien, plateforme pour ses activités en Europe

Un dignitaire de la sécurité marocaine et des agents français, plus ou moins en rupture de ban avec les services officiels, enlèvent Ben Barka. La participation du Mossad à la suite des évènements, en particulier la disparition du corps de ben Barka, reste confuse. Un scandale important éclate en Israël autour de cette affaire, sur fond de règlement de comptes entre anciens dirigeants du Mossad. L’affaire devient politique et continue d’empoisonner le climat entre les Français et les Israéliens. En 1967, De Gaulle, très remonté contre l’état hébreu, ordonne au Mossad de fermer son bureau parisien, plateforme pour ses activités en Europe. Les espions du Mossad font leurs bagages et se replient sur Bruxelles, qui devient une base importante pour la centrale israélienne.

AFP Bachir Ben Barka (G), fils du leader de l'opposition marocaine Mehdi Ben Barka disparu en 1965, donne une conférence de presse le 30 octobre 1975 au cours de laquelle il a déclaré qu'une nouvelle enquête allait être ouverte sur la disparition de son père.

Le gouvernement d’Israël n’accepte pas pour autant cette situation et décide de lancer des opérations clandestines afin de contourner l’embargo sur les armes, décrété par la France. Israël bénéficie de la complicité d’une partie importante de l’appareil militaro-industriel français. Des avions entiers sont transférés en pièces détachées en Israël dans des caisses sous couvert du... service après-vente. La réparation des avions ne sont pas concernées par l’embargo !

Composé d’anciens officiers et de résistants contre l’occupant nazi, l’écosystème de l’armement français éprouve de l’admiration pour la sage militaire et historique du jeune état d’Israël. C’est le cas de Félix Amiot, le directeur des chantiers navals de Cherbourg. Dans ces hangars sont assemblées les vedettes françaises que la France a vendu à Israël. Il faut imaginer cette ville portuaire en Bretagne, au climat souvent rude et pluvieux, avec une ambiance ressemblant par certains aspects à un village d’Israël. De nombreux techniciens participent, avec leurs homologues français, à la construction des vedettes militaires. Les fins de semaine, des cours de danses folkloriques israéliennes, des cours d’hébreu et des soirées festives animent la vie de la cité.

Lorsque Golda Meir prend connaissance du dossier des vedettes de Cherbourg, elle donne son feu vert au Mossad pour lancer la plus vaste opération d’arnaque militaro-industrielle jamais organisée

C’est dans ce contexte que survient le durcissement du gouvernement, à la suite d’un raid israélien au Liban, le 28 décembre 1968, en représailles à un détournement d’avion d’El Al par un commando palestinien. De partiel, l’embargo devient total. Conséquence : les vedettes commandées en 1965, dont une moitié a été livrée restent coincées dans les bassins des chantiers de Cherbourg. Il en reste six en rade, commandées par Israël.

AFP Golda Meir en 1969

A Paris, le chef des achats militaires d’Israël, le maréchal Mordehai Limon, n’accepte pas cet oukase. Il échange avec ses supérieurs en Israël sur l’attitude à adopter. Entretemps, un changement est intervenu à la tête du gouvernement d’Israël. En mars 1969, Golda Meir devient Premier ministre. Lorsqu’elle prend connaissance du dossier des vedettes de Cherbourg, elle donne son feu vert au Mossad pour lancer la plus vaste opération d’arnaque militaro-industrielle jamais organisée par un Etat. Un scénario sophistiqué, digne d’un opus des aventures cinématographiques des ingénieux braqueurs de chambres fortes dans le film Ocean Eleven. Sauf qu’il ne s’agit pas de voler des billets de banques, mais de subtiliser six bateaux militaires, enfermés dans un arsenal de la marine que le Mossad a décidé d’exfiltrer au nez et à la barbe du gouvernement français.

( A suivre)