Les Palestiniens exhortent le monde à "refuser toute relation" avec le nouveau gouvernement israélien

Ramallah voit le programme de la coalition de Netanyahou "comme une menace existentielle pour le peuple palestinien et ses droits inaliénables et inviolables"

L'Autorité palestinienne a appelé jeudi à un boycott international du nouveau gouvernement israélien en raison de son programme nationaliste, affirmant qu'il constitue "une menace existentielle pour le peuple palestinien." "L'État de Palestine rejette les orientations politiques annexionnistes, violentes, racistes et d'incitation au nettoyage ethnique du nouveau gouvernement d'Israël. L'État de Palestine considère cet agenda comme une menace existentielle pour le peuple palestinien et ses droits inaliénables et inviolables", a indiqué le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué jeudi soir.

L'Autorité palestinienne a exhorté la communauté internationale à "assumer ses responsabilités et à rejeter toute relation avec un gouvernement déterminé à commettre des crimes internationaux, tels que l'annexion, la persécution politique et la discrimination raciale". La déclaration appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations unies, à "assurer la protection du peuple palestinien contre la campagne israélienne de dépossession et de déplacement, de colonisation et d'annexion, de nettoyage ethnique et de persécution".

Jeudi, le nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou, comprenant trois factions d'extrême droite qui veulent étendre le contrôle d'Israël sur la Cisjordanie, a prêté serment devant les députés à la Knesset.

ABBAS MOMANI (AFP/File) Le président palestinien Mahmoud Abbas organise une réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations unies

Dans la semaine, le ministre de la Défense sortant, Benny Gantz, a appelé le président de l'AP, Mahmoud Abbas pour souligner l'importance des relations entre Jérusalem et Ramallah. Mais celui-ci a également averti le raïs palestinien que les mesures prises contre Israël dans les forums internationaux, notamment celles promues par l'AP, "nuiront au peuple palestinien et ne feront qu'aliéner davantage tout processus politique à l'avenir."

Ramallah a poussé la Cour pénale internationale à enquêter sur les crimes de guerre supposés commis par Israël, tandis qu'Abbas a affirmé plus tôt dans l'année qu'Israël avait commis "50 holocaustes" contre les Palestiniens.