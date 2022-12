Cisjordanie : les forces israéliennes appréhendent un membre de "Fosse aux lions"

Ahmed Massari, 19 ans, est également soupçonné d'être impliqué dans des activités terroristes récentes.

Les forces de sécurité israéliennes ont mené un raid dans la ville de Naplouse, vendredi matin, afin d'appréhender un individu recherché et soupçonné d'activités terroristes. Les forces de Tsahal, en collaboration avec les agents du Shin Bet et de l'unité "Yamam" ont appréhendé Ahmed Massari, 19 ans, un agent du groupe terroriste "Fosse aux lions".

Il aurait aidé Ibrahim Al-Nabulsi, un des chefs de "Fosse aux lions" qui a été tué lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité. Ahmed Massari est également soupçonné d'être impliqué dans des activités terroristes récentes.

À l'arrivée des forces israéliennes dans l'immeuble où se trouvait le suspect recherché, ce dernier a pris la fuite et s'est caché, armé, dans un autre immeuble où se trouvaient plusieurs civils non impliqués. Les forces de police de "Yamam" sont entrées dans le bâtiment et ont fini par appréhender Ahmed Massari.

Pendant l'arrestation, les forces ont confisqué une arme et des magazines qui étaient en possession du suspect. Au moment du raid, des Palestiniens ont lancé des pierres, des cocktails Molotov et des engins explosifs vers les forces israéliennes, qui ont répondu par des tirs à balles réelles vers les suspects armés. Des blessés ont été recensés chez les Palestiniens, mais aucun parmi les forces israéliennes.