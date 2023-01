Israël : Netanyahou rencontre le chef du Mossad pour son premier briefing

Les deux homme ont axé leur discussion sur les opérations de l'agence de renseignement en général et ont abordé la question iranienne

Le nouveau Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu dimanche sa première réunion de travail depuis sa prise de fonction avec le chef de l'agence de renseignement du Mossad, David Barnea. Selon un communiqué de son bureau, Benjamin Netanyahou a été "mis au courant de l'ensemble des questions relatives aux opérations et aux renseignements du Mossad en général, et de la question iranienne en particulier."

Le Premier ministre s'est ensuite entretenu au téléphone avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi qui l'a félicité pour la prise de fonction de son nouveau gouvernement. En début de soirée, Benjamin Netanyahou et son épouse se rendront au mur des Lamentations, dans la vieille ville de Jérusalem, à l'occasion de la prestation de serment du nouveau gouvernement.

Après les élections du 1er novembre et les semaines de négociations avec des partis ultra-orthodoxes et des formations nationalistes, Benjamin Netanyahou a prêté serment jeudi à la tête du 37e gouvernement de l'histoire d'Israël. Le retour de Netanyahou a été salué par le président russe Vladimir Poutine tandis que le président américain Joe Biden a qualifié le Premier ministre nouvellement investi d'"ami depuis des décennies". De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souhaité à Benjamin Netanyahou "du succès sur la voie de la prospérité et de la sécurité".

Lors de son premier Conseil des ministres jeudi soir, le nouveau dirigeant a affirmé que le gouvernement a "quatre missions principales: contrecarrer les efforts de l'Iran pour se doter d'un arsenal nucléaire, ramener la sécurité et la souveraineté à l'intérieur d'Israël, lutter contre la cherté de la vie et des logements, et élargir le cercle de la paix", en normalisant les relations avec d'autres pays arabes.