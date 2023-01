L'US Air Force déploie temporairement six avions de chasse sur une base israélienne

Le déploiement de F-15 américains en Israël entre dans le cadre d'une stratégie de dispersion des forces américaines dans les pays alliés du monde entier

L'armée de l'air américaine a déployé lundi six avions de chasse sur une base de l'armée de l'air israélienne dans le sud du pays, dans le cadre d'une tactique militaire visant à répartir ses appareils sur différentes bases aériennes. L’armée de l’air israélienne a annoncé que les six F-15 américains effectueront des exercices conjoints avec la flotte israélienne de chasseurs furtifs F-35 et un escadron d'avions Gulfstream G550 de collecte de renseignements. Les exercices, qui doivent avoir lieu cette semaine, simuleront des frappes en territoire ennemi.

Le déploiement de l'US Air Forces Central Command (AFCENT) s'inscrit dans le cadre d'une stratégie appelée "agile combat employment", en vertu de laquelle les avions sont dispersés dans des positions opérationnelles avancées dans les pays alliés du monde entier, et pas uniquement dans les principales bases américaines traditionnelles à l'étranger. Elle vise à priver les forces ennemies d'occasions de nuire à l'US Air Force et à lui permettre de réagir plus rapidement. Il n'a pas été précisé combien de temps les avions américains seraient stationnés à Nevatim.

Jack GUEZ (AFP) Un avion de chasse F-35 à la base aérienne israélienne de Nevatim en Israël

En novembre, Tsahal et l'armée américaine ont organisé une série d'exercices aériens conjoints, simulant des frappes contre l'Iran et ses alliés dans la région. Le chef d’état-major Aviv Kochavi, avait alors indiqué que les activités conjointes avec l'armée américaine au Moyen-Orient seraient "considérablement élargies".

Au cours des deux dernières années, Tsahal a intensifié ses efforts pour préparer une menace militaire crédible contre les sites nucléaires de Téhéran. Les responsables israéliens ont également lancé une mise en garde contre les agents de l'Iran dans la région, du Hezbollah libanais aux Houthis yéménites, en passant par d'autres groupes basés en Syrie.