Accords d'Abraham, Iran : Eli Cohen s'entretient avec Antony Blinken

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen s'est entretenu lundi avec son homologue américain Antony Blinken peu après le discours inaugural du nouveau ministre devant les diplomates israéliens. Les deux hommes ont parlé de l'élargissement des accords d'Abraham à de nouveaux pays et de la coopération pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Eli Cohen a affirmé à son homologue américain que les "liens entre Israël et les États-Unis sont la priorité absolue du gouvernement". Blinken a félicité Cohen et a souligné l'"engagement inébranlable des États-Unis en faveur de la sécurité d'Israël".

Le plus haut diplomate israélien a également expliqué son approche concernant les questions palestiniennes et a souligné l'initiative palestinienne de porter le conflit devant la Cour internationale de justice (CIJ). Il a aussi remercié les États-Unis pour leur soutien au vote de la CIJ.

"Rien ne peut remplacer les liens entre Israël et les États-Unis", a affirmé le ministre à l'occasion de son intronisation devant le personnel du ministère et devant la presse.