Itamar Ben Gvir s'est rendu tôt mardi sur le Mont du Temple, prenant tout le monde de court

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir est arrivé à l'improviste mardi matin à l'entrée du site

Le président du parti Force juive, et nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, est arrivé à l'improviste mardi matin à l'entrée du site du mont du Temple, accompagné de nombreuses forces de police. C'est la première visite d’Itamar Ben Gvir sur le Mont du temple depuis les élections.

"Le crime d'envahir la mosquée Al-Aqsa par le ministre sioniste fasciste Ben Gvir est une poursuite de l'agression sioniste contre nos lieux saints et leur identité arabe. La mosquée Al-Aqsa était et restera palestinienne, arabe et islamique et aucune force ou personnalité fasciste ne changera cela", a réagi le Hamas.

"Notre gouvernement ne cédera pas aux menaces du Hamas. Le mont du Temple est l'endroit le plus important pour le peuple d'Israël, nous y maintenons la liberté de mouvement pour les musulmans et les chrétiens, mais les juifs aussi y monteront et ceux qui profèrent des menaces seront traités avec une main de fer", a déclaré Itamar Ben Gvir sur place.

"Nous félicitons le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et la police israélienne pour avoir poursuivi et renforcé la politique positive convenant au lieu le plus saint du peuple juif", a réagi l’administration du Mont du Temple par l’intermédiaire de son chef, le rabbin Shimshon Elboïm.

Lundi soir, Itamar Ben Gvir avait tenu une évaluation de la situation avec le chef de la police israélienne Kobi Shabtaï, le commandant du district de Jérusalem, et le chef du service de sécurité intérieure du Shin Bet. Au cours de cette réunion, il avait été décidé qu'il n'y avait aucun obstacle à la montée de Ben Gvir sur le Mont du Temple. Les responsables de la sécurité qui ont participé à l'évaluation de la situation ont également estimé que plier face aux menaces serait une récompense pour le terrorisme et légitimerait les actions contre Israël.

Itamar Ben Gvir dénonce depuis de nombreuses années le statu quo au mont du Temple à Jérusalem, lieu saint à la fois pour les Juifs et les Musulmans, qui consiste à autoriser les Juifs à visiter le site - pendant des heures limitées, à partir d'un seul point d'entrée, sur un itinéraire prédéterminé et avec de lourdes restrictions - mais pas à y prier, ni à afficher des symboles religieux ou nationaux israéliens.