Tsahal prévoit la démolition des maisons de l'auteur des attentats de Jérusalem

Les forces israéliennes ont cartographié dans la nuit de lundi à mardi, les maisons du terroriste qui avait perpétré un double attentat à Jérusalem en novembre dernier, en vue de leur démolition. Les deux explosions avaient causé la mort de deux israéliens, Arye Schechopek, 16 ans, et Tadasa Tashume Ben Ma'ada, 50 ans, et fait 22 blessés. Tsahal a déclaré dans un communiqué que les maisons d'Eslam Froukh à Ramallah et Kafr 'Aqab ont été examinées en vue d'une éventuelle destruction.

Le mois dernier, le service de sécurité intérieure du Shin Bet et la police israélienne avaient annoncé l'arrestation en novembre de cet ingénieur en mécanique arabe israélien de 26 ans, affilié au groupe État islamique.

Les médias israéliens ont en outre rapporté que deux Palestiniens ont été gravement blessés lors d'un échange de coups de feu avec les forces de Tsahal dans le camp de réfugiés de Dheisheh, au sud de Bethléem.

Les sources palestiniennes affirment quant à elles qu’un Palestinien a été tué par des tirs israéliens au cours de l’opération de cartographie. Il n'a pas été précisé s'il s'agissait de l'un des deux Palestiniens gravement blessés ou d'un autre individu.