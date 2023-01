Eli Cohen, ministre israélien des Affaires étrangères, s'est entretenu avec Sergueï Lavrov

Eli Cohen a longuement évoqué la communauté juive de Russie et les israéliens originaires d'ex URSS et leur importance pour les relations entre les deux pays

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé mardi son homologue israélien, Eli Cohen, pour le féliciter de sa prise de fonction et pour discuter de "questions bilatérales et régionales", selon le communiqué israélien. Cohen a parlé de la communauté juive en Russie et de l'importance des Juifs russophones en Israël pour les liens entre les deux pays.

Selon un diplomate israélien, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a demandé lundi à Eli Cohen de transmettre des messages à Lavrov, mais n'a pas précisé lesquels.

Kiev avait souhaité que Cohen s'entretienne avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, avant de parler à Lavrov. Maintenant qu'il ne l'a pas fait, il est possible que Kuleba refuse de parler à Cohen dans un avenir proche.