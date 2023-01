Le ministre israélien des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue bahreïni

Eli Cohen a affirmé que les deux hommes avaient discuté de "projets significatifs" qui permettraient d'approfondir les liens entre les deux pays

Le nouveau ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, s'est entretenu avec son homologue bahreïni, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, soulignant l'importance du développement des liens bilatéraux. M. Zayani a souhaité à M. Cohen de réussir, selon le compte rendu bahreïni de l'appel. Le plus haut diplomate israélien a tweeté mardi que les deux hommes avaient discuté de "projets significatifs" qui permettraient d'approfondir les liens économiques et interpersonnels entre les deux pays.

Plus tard dans la journée de mardi, Bahreïn a ajouté sa voix au concert de critiques internationales, au sujet de la visite inopinée d’Itamar Ben Gvir sur le mont du Temple. Le ministère des Affaires étrangères de Bahreïn a déclaré que cette visite était une "provocation contre les musulmans et une violation du droit international".

L'appel entre Cohen et Zayani est intervenu alors que des signes d'inquiétude émergent quant à la trajectoire des liens entre Israël et Bahreïn. Alors que les titres des médias israéliens font souvent état de rencontres conviviales et chaleureuses entre Israéliens et Arabes dans le Golfe, les données révèlent une tendance inquiétante et sans équivoque : au fil du temps, les accords d'Abraham deviennent moins populaires dans les rues des nouveaux alliés d'Israël.

En effet, un sondage du Washington Institute montrait que 45 % des Bahreïnis avaient une opinion très ou plutôt positive des accords en novembre 2020. Ce soutien s'était progressivement érodé pour atteindre un maigre 20 % en mars de l'année dernière. Certains experts craignent que le nouveau gouvernement - le plus à droite et le plus conservateur sur le plan religieux de l'histoire d'Israël - ne dissuade davantage les touristes arabes du Golfe et ne mette en péril les accords.