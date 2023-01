Yoav Galant s'entretient pour la première fois avec Llyod Austin

"Nous ferons tout pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire"

Le ministre de la Défense Yoav Galant s'est entretenu mercredi soir avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, a annoncé un communiqué de son bureau.

Le ministre Galant a souligné le lien unique et inébranlable entre Israël et les États-Unis, un lien qui repose sur des valeurs et des intérêts communs, ainsi que sur une coopération inégalée dans tous les domaines. Il a exprimé son engagement à développer davantage l'excellente coopération entre les établissements de défense respectifs dans les domaines stratégique, militaire et industriel - servant ainsi les intérêts et défendant les libertés des deux nations.

Au cours de l'appel, le ministre Galant a partagé une évaluation de la situation des principaux défis stratégiques qui menacent la sécurité de l'État d'Israël et la stabilité dans la région du Moyen-Orient, en commençant par la menace iranienne avec ses ambitions nucléaires et la prolifération d'armes précises avancées. Il a souligné l'importance cruciale de la coopération internationale pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, qui menace non seulement Israël mais aussi le monde entier.

À cet égard, il a également souligné l'importance d'étendre les accords d'Abraham à d'autres pays et d'approfondir la coopération stratégique et militaire existante avec les partenaires régionaux, sous la direction des États-Unis.

Enfin, le ministre israélien de la Défense a conclu la discussion en remerciant le secrétaire Austin pour son engagement indéfectible envers la sécurité et l'avantage militaire qualitatif d'Israël, et a souligné l'importance de poursuivre le dialogue stratégique en personne.