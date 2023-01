Rabat fait pression sur Jérusalem pour qu'elle reconnaisse sa souveraineté sur le territoire, ce que refuse de faire pour l'instant le ministère des AE

Le Maroc conditionne l'établissement d'une ambassade à Tel Aviv à la reconnaissance formelle par Israël de sa souveraineté sur le Sahara, a rapporté mercredi le site américain Axios. Quatre responsables israéliens directement impliqués dans le dossier ont indiqué au site que Rabat a soulevé cette question à plusieurs reprises lors de réunions avec des responsables israéliens au cours des derniers mois.

Lors d'une visite au Maroc en juin dernier, Ayelet Shaked, alors ministre de l'Intérieur, avait déclaré aux médias locaux qu'Israël reconnaissait la souveraineté marocaine sur le Sahara. Mais le ministère israélien des Affaires étrangères avait rapidement atténué la portée des propos de Shaked, indiquant que "le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara est un développement positif."

Plusieurs semaines plus tard, selon Axios, le ministre de la Justice de l'époque, Gideon Sa'ar, en visite au Maroc, avait lui aussi publiquement affirmé que le Sahara faisait partie du Maroc, avant que le ministère des Affaires étrangères intervienne à nouveau, prenant ses distances avec cette déclaration et réitérant une position plus nuancée.

Avshalom Sassoni/Flash90 Ayelet Shaked à Tel Aviv le 1er novembre 2022.

Le Maroc a coupé ses relations avec Israël en 2000 après le déclenchement de la deuxième intifada, mais a rétabli ses liens deux décennies plus tard dans le cadre d'un accord qui a vu Washington, sous l'impulsion de l'administration Trump, reconnaître la souveraineté de Rabat sur le Sahara. Les États-Unis ont ainsi adopté une nouvelle carte officielle du Maroc qui inclut cette région. Rabat a ensuite ouvert des bureaux de liaison diplomatique en Israël, et en janvier 2021, le roi Mohammed VI a assuré au Premier ministre Benjamin Netanyahou qu'il s'engageait à ouvrir une ambassade dans le cadre de la prochaine phase du processus de paix.

Le Maroc revendique le Sahara, une ancienne colonie espagnole dotée de riches ressources en phosphate et de pêcheries offshore, depuis le retrait de l'Espagne en 1975. Mais le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, a pris les armes pour réclamer l'indépendance du territoire, proclamant la République arabe sahraouie démocratique en 1976.