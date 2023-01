Cisjordanie : 14 Palestiniens soupçonnés d’activités terroristes arrêtés, des armes saisies

Les combattants ont dû faire feu pour répondre à des tirs massifs en leur direction dans le camp de réfugiés d'Alta

Les soldats de Tsahal, du service de sécurité intérieure du Shin Bet et des gardes-frontières ont mené des opérations antiterroristes dans la nuit de mercredi à jeudi dans plusieurs localités de Cisjordanie, notamment dans les villages d'Azon Atma, Harbat Karma, Beit Kahil et Silvad.

Les forces israéliennes ont opéré dans le camp de réfugiés de Qalandiya dans la zone de la division régionale de Binyamin, où elles ont arrêté deux personnes recherchées soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes et ont trouvé des munitions. Pendant l'opération, des pierres ont été jetées sur les soldats qui ont répondu par des mesures de dispersion des émeutes. Trois autres personnes recherchées ont été arrêtées dans les villages de Yabrod et Kfar Aqab dans le même secteur.

Dans le camp de réfugiés d'Alta, dans la zone de la division régionale de Shomron, les soldats ont arrêté deux personnes recherchées. Au cours de l'opération, les combattants ont dû faire feu pour répondre à des tirs massifs en leur direction. Les combattants ont également opéré dans la ville de Jenin, où des coups de feu ont été entendus et ont arrêté une personne recherchée. En outre, les combattants ont opéré dans les villages de Pakua et Nur a Shams et ont arrêté deux autres personnes.

IDF Spokesperson Des soldats israéliens en opérations antiterroristes en Cisjordanie dans la nuit du 4 au 5 janvier 2023

Par ailleurs, dans le village de Beit Rima, les forces israéliennes ont reçu des pierres, des cocktails Molotov et des feux d'artifice qui ont répondu par des mesures de dispersion des protestations. Au même moment, une personne recherchée soupçonnée d'activités terroriste a été arrêtée dans le village de Deir Abu Meshal. Dans les villages de Yatta, Harbet Karma et Beit Omer, trois personnes supplémentaires ont été appréhendées. Enfin, dans le village de Wadi Fara, un revolver, des fusils M-16 et des munitions ont été saisis.

Au total, 14 personnes soupçonnées d'activités terroristes ont été arrêtées. Aucune victime ni blessé n’est à déplorer parmi les forces israéliennes qui ont pris part aux opérations.