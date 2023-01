Jérusalem utilise les voies diplomatiques pour tenter de réduire les répercussions de la visite d'Itamar Ben Gvir sur le mont du Temple

Israël intensifie ses efforts diplomatiques avant la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit discuter jeudi de la visite du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, sur le mont du Temple à Jérusalem. L'Etat hébreu souhaite contrecarrer l'adoption d'une décision ou la publication d'une déclaration au nom des membres du Conseil.

Dans le cadre de cette offensive diplomatique, l'ambassadeur d'Israël à Abou Dhabi, Amir Hayek, s'est entretenu au téléphone avec la ministre d'État des Emirats arabes unis pour la Coopération internationale, Reem al Hashimy, a appris i24NEWS. Lors de cet appel, mercredi, l'envoyé israélien a souligné que la visite de Ben Gvir sur le lieu saint ne signifiat pas un changement du statu quo qui y prévaut, et que le nouveau gouvernement n'a pas l'intention de promulguer de tels changements.

M. Hayek a également souligné qu'Israël attend d'un pays ami comme les Émirats arabes unis qu'il calme les esprits au lieu d'exacerber la situation. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devrait délivrer un message similaire lors de sa visite prévue à Abou Dhabi dans le courant du mois.

Selon i24NEWS, la ministre émiratie a fait part de sa volonté de calmer la situation, mais a également expliqué la position sensible d'Abou Dhabi en tant que représentant de la Ligue arabe au Conseil de sécurité de l'ONU, qui souhaite maintenir sa crédibilité en tant que force d'équilibre dans la région.

Pour l'analyste Dror Even-Sapir, "ce qui compte avant tout pour les Emirats comme pour tous les autres Etats du monde arabe ce sont les opinions publiques. Les pays arabes, qu’ils entretiennent des relations publiques avec Israël ou non, doivent tenir compte de leurs opinions publiques. Le Mont du Temple/Esplanade des Mosquées est un lieu extrêmement sensible et les dirigeants politiques, à Abou Dhabi comme à Jérusalem, en ont bien conscience”

Plusieurs pays arabes et musulmans ont exigé mercredi que le Conseil de sécurité de l'ONU agisse au cours d'une réunion jeudi pour condamner la visite d'Itamar Ben Gvir. Depuis mardi, les Nations unies, par la voix du porte-parolat du secrétaire général Antonio Guterres, se sont contentées d"'appeler toutes les parties à s'abstenir de prendre des mesures qui puissent faire monter les tensions à et autour de Jérusalem".