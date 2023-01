Entretien entre le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et son homologue indien

Il a invité le ministre israélien pour une visite officielle en Inde

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a appelé son homologue israélien Eli Cohen pour le féliciter de son investiture.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères indique que les ministres ont discuté de l'importance des relations entre les pays qui pourrait se concrétiser par la promotion d'un accord de libre-échange et de projets dans les domaines de l'innovation, de la sécurité, de l'alimentation et de l'eau.

Les ministres ont également abordé les événements marquant le trentième anniversaire de l'établissement des relations entre Israël et l'Inde qui ont eu lieu en 2022, et la coopération entre Israël, l'Inde, les Émirats arabes unis et les États-Unis. Le ministre indien a invité Eli Cohen pour une visite officielle en Inde prochainement.