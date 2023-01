Une méthode de production durable de poulet de culture dans une étude menée par l'Université de Jérusalem

"Nous croyons fermement que l'honnêteté est la meilleure politique"

L'Université hébraïque de Jérusalem a annoncé la publication d'une étude révolutionnaire dans la prestigieuse revue Nature Foods, sur une méthode complète et rentable de production de poulet de culture. Lors de l'étude dirigée par le professeur Yaakov Nahmias, fondateur, président et directeur de la technologie de Believer Meats, les chercheurs ont produit des lignées de cellules immortelles de fibroblastes de poulet en utilisant un processus d'immortalisation spontanée. Ce processus ne nécessite pas de modifications génétiques, et le produit est donc uniquement non-OGM.

"Les modifications génétiques peuvent introduire des mutations involontaires qui augmentent le risque de réactions immunologiques, et nous avons donc choisi de les éviter complètement", a déclaré le professeur Nahmias. "L'une des préoccupations est de savoir si le processus d'immortalisation conduit à la production de lignées cellulaires cancérigènes. Cependant, les travaux ont montré que le processus mis au point permettait d'obtenir des cellules dotées d'un mécanisme normal de réparation de l'ADN sans former de tumeurs."

Un rapport récent de l'Association de l'industrie alimentaire (FMI) indique que deux tiers des consommateurs préfèrent les marques qui sont totalement transparantes sur la façon dont leurs produits sont fabriqués et sur leur caractère sûr et durable. Cette demande accrue de méthodes de production de viande plus durables a accéléré l'engouement du public pour la viande cultivée en laboratoire ou en culture.

Des études montrent que les consommateurs américains sont impatients d'essayer la viande de culture, sans pour autant comprendre pleinement sa méthode de production. Malheureusement, la plupart des entreprises de viande de culture considèrent leurs méthodes de production comme des secrets commerciaux et divulguent peu d'informations sur la composition des produits. "Nous croyons fermement que l'honnêteté est la meilleure politique", a déclaré le professeur Nahmias. Nous voulions nous assurer que tout le monde sache d'où viennent nos lignées cellulaires et, à quel point elles sont stables et sûres."

La recherche montre également que les cellules spontanées cultivées en suspension peuvent être produites à des densités de plus de 100 milliards de cellules par litre, soit plus de 17 fois la norme industrielle. Cela permet d'augmenter efficacement les rendements de 2 % à 36 %.

"Nous avons développé un processus de différenciation très efficace qui utilise de la lécithine de soja naturelle pour transformer des fibroblastes en cellules graisseuses en moins d'une semaine", a déclaré le Pr Nahmias. "En combinant les cellules cultivées avec des protéines végétales, on a obtenu des produits hybrides dans lesquels l'arôme et la saveur provenaient des cellules cultivées en laboratoire et les protéines étaient un mélange de cellules et de protéines végétales".