"Les sanctions israéliennes ne nous empêcheront pas de lutter contre l'occupation" (AP)

Israël veut punir Ramallah pour sa tentative de convaincre l'ONU de soutenir une action de la Cour internationale de justice contre Jérusalem

L'Autorité palestinienne a condamné vendredi les nouvelles sanctions qui lui ont été imposées par Israël, affirmant que ces mesures ne l'empêcheront pas de lutter contre "l'occupation israélienne." Dans un communiqué, le bureau des affaires étrangères de l'AP a déclaré que "ces mesures sont le reflet de la plate-forme coloniale raciste du gouvernement Netanyahou contre notre peuple, une violation flagrante des obligations d'Israël en tant que puissance occupante, et une persistance dans la rébellion d'Israël contre le droit international et les accords signés".

Il a souligné "que ces mesures ne décourageront pas notre peuple et nos dirigeants de poursuivre la lutte et l'action politique, diplomatique et juridique afin d'assurer la protection internationale de notre peuple et de mettre fin à l'impunité permanente d'Israël face à l'obligation de rendre des comptes, en vue de le forcer à mettre fin à son occupation de la terre de l'État de Palestine."

Le bureau a demandé à l'administration américaine "d'intervenir sérieusement pour arrêter la mise en œuvre des programmes du gouvernement Netanyahou qui sont hostiles à notre peuple et à la paix." Cette déclaration fait suite à l'annonce par Israël d'un ensemble de sanctions visant l'Autorité palestinienne en réponse à sa tentative de convaincre l'Assemblée générale des Nations unies de soutenir une action de la Cour internationale de justice contre Israël.

Les sanctions comprennent un gel de toutes les constructions palestiniennes dans la zone C de Cisjordanie et la saisie de 139 millions de shekels (37,7 millions d'euros) de fonds fiscaux collectés par Israël auprès des travailleurs de l'AP pour le compte de cette dernière. L'argent sera transféré à un fonds destiné aux victimes israéliennes de terroristes palestiniens.

Samedi dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a soutenu, par 87 voix contre 26, une résolution demandant à la Cour internationale de justice de La Haye de se prononcer sur la légalité de la présence d'Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.