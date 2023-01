Israël envoie une délégation aux Emirats pour préparer le prochain Sommet du Néguev

La coopération entre les pays de ce forum se poursuit malgré la colère suscitée par la visite d'Itamar Ben Gvir sur le Mont du Temple cette semaine

Malgré la condamnation dans le monde arabe de la visite du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir sur le Mont du Temple cette semaine, une délégation de hauts responsables israéliens partira dimanche pour Abou Dhabi, a rapporté vendredi la chaîne Kan 11 News. La délégation israélienne participera à la première réunion des groupes de travail établis dans le cadre du "Sommet du Néguev", qui regroupe Israël, les États-Unis, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et l'Égypte. La Jordanie a été invitée à être membre du forum, mais il n'est pas prévu qu'elle y participe.

Selon Kan 11 News, la délégation israélienne sera dirigée par le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, et comprendra le directeur général du ministère de l'Agriculture, le chef de la division politique et de sécurité du ministère de la Défense, ainsi que des hauts fonctionnaires des différents ministères et du conseil de sécurité nationale.

Les groupes travailleront sur les domaines de la santé, de la sécurité régionale et du renseignement, de l'énergie, du tourisme, de l'éducation à la tolérance et de la sécurité alimentaire et de l'eau. La création de ces groupes de travail a été décidée lors du premier Sommet du Néguev qui s'est tenu en mars dernier et qui a réuni en Israël les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, des Émirats arabes unis, du Bahreïn et du Maroc.

AFP / Jack Guez Le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid et son homologue bahreïni Abdullatif bin Rashid al-Zayani à Sde Boker, dans le sud d'Israël, le 27 mars 2022

Après une deuxième édition de ce forum qui s'est tenue en juin à Bahreïn, la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de cette union se tiendra en mars, au Maroc. Les accords sont "proches et chers au cœur du Premier ministre Netanyahou et j'imagine donc qu'il veut continuer à les voir progresser", a déclaré un responsable américain sous couvert d'anonymat. "Je pense qu'Israël doit en tenir compte", a ajouté le fonctionnaire. "En fonction de certaines des choses qu'Israël fait, cela peut rendre plus difficile ou plus facile pour ces pays de s'engager et de participer et d'avancer, sans parler d'attirer de nouveaux pays dans ce processus."