Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra en Israël fin janvier

Anthony Blinken sera le premier haut fonctionnaire américain à visiter Israël depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement

Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken effectuera une visite diplomatique en Israël à la fin du mois de janvier, au cours de laquelle il rencontrera le Premier ministre Benjamin Netanyahou. La visite se déroulera sur fond de crainte de l'administration américaine face au nouveau gouvernement israélien. Anthony Blinken est censé préparer la visite de Benjamin Netanyahou à Washington en février ainsi qu’essayer de comprendre la direction que désire prendre le gouvernement israélien.

En effet, les Américains s'inquiètent des derniers évènements, particulièrement la visite du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir sur le mont du Temple, qu’ils estiment être une provocation inutile, ainsi que sur les conséquences de la réforme judiciaire présentée par le ministre de la Justice Yariv Levin.

Haim Tzach / GPO Anthony Blinken et Benjamin Netanyahou à Jérusalem

La visite de Blinken sera la première visite diplomatique organisée par le nouveau ministre des Affaires étrangères Eli Cohen, et la première visite d'un haut fonctionnaire américain depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. Au cours d’une première conversation entre les deux hommes la semaine dernière, Blinken a félicité Cohen pour son entrée en fonction et a réitéré "l'engagement sans compromis des États-Unis envers la sécurité et la prospérité de l'État d'Israël", tout en notant que l'administration Biden restait attachée à une solution à deux États et s’opposait à toute politique qui mettrait en péril la réalisation de cet objectif.

Le conseiller à la Sécurité nationale américain, Jake Sullivan, devrait quant à lui effectuer une visite en Israël avant Anthony Blinken, le 19 janvier, pour une série de discussions politiques avec B. Netanyahou et ses ministres. J. Sullivan et A. Blinken tenteront tous deux de parvenir à une coordination avec Netanyahu et ses ministres sur des questions sensibles telles que l'Iran, le conflit avec les Palestiniens, la guerre en Ukraine, les organisations internationales et les tentatives palestiniennes de transférer le conflit au Tribunal de La Haye.