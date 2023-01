Ouverture du Forum du Néguev à Abu Dhabi

Les délégations prépareront le sommet des ministres des Affaires étrangères du Forum du Néguev, qui devrait avoir lieu dans les prochains mois au Maroc

La réunion du comité de pilotage et des groupes de travail du Forum du Néguev s’est ouverte lundi matin, à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Cette rencontre réunit des délégations des six États membres : les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Égypte, le Maroc, les États-Unis et Israël. Il s'agit de la troisième réunion du comité directeur du Forum du Néguev, après celles tenues à Bahreïn en juin 2022 et en virtuel en octobre dernier.

La délégation israélienne, conduite par le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, comprend de hauts représentants des ministères de l'Agriculture, de la Santé, de la Défense, du Renseignement, du Tourisme, de l'Énergie, de l'Éducation, de l'Économie, de l'Autorité de l'eau et de la Sécurité nationale.

Les délégations prépareront le sommet des ministres des Affaires étrangères du Forum du Néguev, qui devrait avoir lieu dans les prochains mois au Maroc, auquel le ministre des Affaires étrangères israélien Eli Cohen devrait participer. Dans cette optique, les groupes de travail établiront une liste de projets dans les six domaines qui leur sont confiés et qui sera présentée à la prochaine rencontre.

"La convocation des groupes de travail du Forum du Néguev aux Émirats est une autre étape dans la promotion et l'approfondissement des accords d'Abraham et dans la gestion conjointe des défis communs", a indiqué Eli Cohen.

Le Forum du Néguev a été fondé lors du sommet du Néguev à Sde Boker dans le sud d’Israël en mars 2022, dans le cadre du processus de mise en œuvre des accords d'Abraham. Des groupes de travail sur la santé, la sécurité régionale, l’éducation et la tolérance, l’eau et la sécurité alimentaire, le tourisme et l’énergie, y avaient été mis en place.