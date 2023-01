"Nous avons les mêmes objectifs contre l'Iran" : Jake Sullivan se rendra en Israël

Aucune date précise n'a été communiquée

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a annoncé lundi qu'il envisageait de se rendre en Israël. "Les États-Unis et Israël partagent les mêmes objectifs concernant l'Iran", a-t-il déclaré, ajoutant que "les deux pays utiliseront des tactiques différentes".

Le conseiller de la Maison Blanche a également exprimé son inquiétude concernant les relations entre l'Iran et la Russie et a affirmé que "l'Iran pourrait contribuer aux crimes de guerre en Ukraine s'il aide la Russie avec une aide militaire". Selon Sullivan, la menace posée par l'Iran est une opportunité pour les États-Unis de communiquer avec Israël.

Cette annonce intervient alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken effectuera une visite diplomatique en Israël à la fin du mois de janvier.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est adressé ce lundi aux dirigeants de l'AIPAC et aux principaux militants de l'organisation au sujet de la lutte contre l'Iran : "Le temps est venu pour Israël et les États-Unis de s'aligner, avec d'autres pays - et j'ai hâte d'en parler avec le président Biden et son équipe"