Les sanctions israéliennes à contre l'Autorité palestinienne accroissent les tensions, estime Ned Price

"Les actions unilatérales menacent la viabilité d'une solution à deux États" (Ned Price)

Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a déclaré lors d'un briefing lundi que les sanctions israéliennes à l'encontre des Palestiniens "ne font qu'accroître les tensions". Israël a en effet imposé des sanctions à l'Autorité palestinienne (AP), à la suite du vote à l'Assemblée générale des Nations unies demandant à la Cour internationale de justice (CIJ) de solliciter un avis sur "l'occupation israélienne".

Ned Price a indiqué que les États-Unis ont été "cohérents dans leur forte opposition à la demande d'un avis consultatif de la CIJ concernant Israël", qualifiant cette démarche de "contre-productive". "Cela ne fera qu'éloigner les parties de l'objectif d'une solution négociée à deux États", a-t-il poursuivi.

https://twitter.com/i/web/status/1612539579327717392 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Lorsqu'on lui a demandé s'il exhorterait les Israéliens à débloquer l'argent retenu - un pourcentage des recettes fiscales qu'ils ont collecté l'année dernière au nom de l'AP pour compenser les allocations versées aux terroristes - Price a déclaré que "les actions unilatérales menacent la viabilité d'une solution à deux États." M. Price a également noté qu'Israël et les États-Unis étaient tous deux déterminés à ce que l'Iran ne puisse jamais se doter d'une arme nucléaire, déclarant : "Nous sommes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne cet objectif stratégique."

Ned Price s’était exprimé en mars au Forum du Néguev à Sde Boker, dans le sud d’Israël, arguant que les États-Unis avaient été " clairs sur le fait que ce processus n'est pas un substitut à la paix israélo-palestinienne". "Nous soutenons la normalisation des relations entre Israël et ses voisins arabes et à majorité musulmane et les pays du monde entier, mais ce n'est pas un substitut", avait-il martelé.