Cisjordanie : 17 Palestiniens soupçonnés d’activités terroristes arrêtés, des armes saisies

Les forces israéliennes ont mené des opérations antiterroristes dans plusieurs localités palestiniennes

Les soldats de Tsahal, les agents du service de sécurité intérieure du Shin Bet et les gardes-frontières ont mené des opérations antiterroristes dans la nuit de mercredi à jeudi dans plusieurs localités de Cisjordanie. Dans le camp de réfugiés de Deheisha, les soldats ont arrêté deux personnes recherchées soupçonnées d'activités terroristes et un autre dans le village de Savakhra situé non loin. Pendant l'opération, des pierres et des cocktails Molotov ont été lancés sur les forces israéliennes qui ont répondu par des mesures de dispersion des manifestations.

IDF Spokesperson Des soldats israéliens en opération antiterroriste en Cisjordanie le 12 janvier 2023

Dans la ville d'Hébron et dans le village de Dahriya, trois personnes recherchées ont été appréhendées. De plus, au cours d'une opération dans le camp de réfugiés de Qalandiya, les soldats ont arrêté six personnes et saisi un fusil M16, des pièces de fusil, des munitions et de l'argent destiné à financer des activités terroristes. Les combattants israéliens ont reçu des pierres et des blocs depuis les toits des maisons qui ont dû riposter par des tirs et des moyens de dispersion anti-émeutes.

IDF Spokesperson L'arme saisie dans le camp de réfugiés de Qalandiya le 12 janvier 2023

Dans la ville de Qalqilya, trois personnes recherchées ont été arrêtées. Dans le village de Raba, les soldats ont arrêté une personne et ont trouvé une arme de type Carlo et un chargeur. Dans le village de Wadi Fara, où les forces israéliennes sont venues procéder à l’arrestation d’un suspect, des pierres ainsi qu’un engin explosif ont été lancés sur les soldats..

IDF Spokesperson Des soldats israéliens en opération antiterroriste en Cisjordanie le 12 janvier 2023

Tous les suspects appréhendés ainsi que les armes et les fonds saisis ont été remis aux forces de sécurité pour les besoins de l'enquête. Au total, 17 Palestiniens soupçonnés d’activités terroristes ont été arrêtés au cours des opérations de la nuit. Aucune victime ni blessé n'est à déplorer parmi les forces israéliennes.