"Le terroriste qui a assassiné Esther reçoit 12 000 shekels par mois, financés par l'UE (…) Promettez que vous mettrez fin à cette folie"

Le Parlement européen à Bruxelles a tenu cette semaine une session spéciale pour discuter du financement fourni par l'Union européenne à l'Autorité palestinienne, dont une grande partie sert à financer des salaires mensuels versés à des terroristes condamnés ou à leurs familles, dans le cas où ils sont tués. La session s'est ouverte par l'allumage d'une bougie en l'honneur d'Esther Horgen une Franco-Israélienne assassinée il y a deux ans par un Palestinien près de son domicile en Cisjordanie, alors qu'elle sortait faire son jogging quotidien.

La séance s'est tenue en présence du mari d'Esther Horgen, Binyamin, et de ses filles, Odelya et Avigail. Le chef du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a également pris la parole lors de la session, à laquelle assistait également l'ambassadeur d'Israël auprès de l'Union européenne, Haim Regev.

"Ma mère nous a appris quelque chose d'important", a déclaré Odelya Horgen à l'assemblée. "Il y a deux forces dans le monde, la peur et l'amour (…) Malheureusement, il y a ceux qui sont motivés par la peur, la peur de tout ce qu'ils détestent. Ces personnes sont prêtes à faire n'importe quoi à cause de cette peur, y compris assassiner les autres. Ne financez pas ces personnes - ne les incitez pas à recourir à la violence", a-t-elle lancé aux parlementaires européens.

"Nous sommes ici aujourd'hui pour nous souvenir d'Esther Horgen", a déclaré Yossi Dagan, chef du conseil régional de Samarie. "Esther a été tuée il y a exactement deux ans. Le terrorisme continue de frapper nos familles chaque jour grâce à votre argent", a-t-il souligné en s'adressant aux élus de l'UE. "Les recettes fiscales de centaines de millions de citoyens européens sont utilisées pour encourager le meurtre de Juifs dans l'État d'Israël. L'Autorité palestinienne transfère un demi-milliard de shekels par an aux terroristes emprisonnés. Plus ils assassinent de personnes, plus le salaire qu'ils reçoivent est élevé. Le terroriste méprisable, Muhammad Kabha, qui a assassiné Esther, reçoit 12 000 shekels par mois, financés par les recettes de l'UE. C'est six fois le salaire moyen dans l'Autorité palestinienne (…) Promettez que vous ferez tout ce que vous pourrez pour mettre fin à cette folie", a-t-il lancé.

Jack GUEZ / AFP La famille de la Franco-Israélienne Esther Horgan, 52 ans, mère de six enfants, tuée alors qu'elle était sortie courir près de sa maison pleure lors de ses funérailles, le 22 décembre 2020.

Les parlementaires européens ont semblé ébranlés par les informations qui leur ont été présentées, notamment celles relatives au financement des salaires des terroristes. Un député européen néerlandais, Bert-Jan Ruissen, a déclaré : "Nous souhaitons exprimer notre solidarité avec le peuple israélien et nous condamnons en termes clairs toutes les formes de terrorisme (...) Je suis choqué d'apprendre que son meurtrier recevra, de son vivant, quelque quatre millions de shekels de l'Autorité palestinienne pour avoir commis ce crime affreux."