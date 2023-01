Israël a trois solutions pour neutraliser le programme nucléaire iranien, assure le chef d'état-major

Selon Aviv Kochavi, l'Iran dispose actuellement de suffisamment de matières fissiles pour produire quatre bombes à uranium hautement enrichi

Le chef d'état-major sortant de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, a déclaré vendredi, dans une série d'interviews d'adieu, qu'Israël avait conçu trois plans opérationnels pour attaquer l'Iran afin de "neutraliser" son programme nucléaire. En effet, il a indiqué que l'Iran dispose d'une "équipe d'armement active", qui "travaille à un rythme très lent, ce qui constitue une violation de l'accord nucléaire". Selon Aviv Kochavi, l'Iran dispose actuellement de suffisamment de matières fissiles pour produire quatre bombes à uranium hautement enrichi.

AP Photo/Vahid Salemi Un bâtiment de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr

Cela a donc incité Israël à élaborer différents plans pour empêcher Téhéran d'obtenir des armes nucléaires. "Ces plans vont d'une frappe de représailles sur l'Iran qui ne serait pas liée à la question nucléaire, à l'élimination des installations nucléaires iraniennes et des sites auxiliaires. Et si la situation finit par dégénérer en une véritable campagne, ces plans comprennent également le ciblage de sites militaires d'autres installations", a expliqué le chef d’état-major au média israélien Israel Hayom.

Aviv Kochavi a également fait part de ses inquiétudes concernant les accords de coalition signés par le nouveau gouvernement qui placent l'administration civile en Cisjordanie et le rabbinat militaire sous la responsabilité des civils. Il a précisé que si les gardes-frontières étaient placés sous l'autorité du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, ils seraient toujours subordonnés aux commandants militaires sur le terrain, ce qui pourrait entraîner des ordres contradictoires. Kochavi a qualifié cette situation d'"intolérable".

Photo by Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir

"Chaque théâtre n'a qu'un seul commandant à chaque instant, et toutes les forces lui rendent compte ; il est responsable de l'exécution de la mission et il devra répondre de son succès ou de son échec. C'est le principe d'avoir une seule chaîne de commandement dans toutes les armées et dans Tsahal en particulier.", a-t-il souligné.