Le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen s’est entretenu avec son homologue azerbaïdjanais

Jeyhun Bayramov a félicité Eli Cohen pour son entrée en fonction et a exprimé son désir de resserrer davantage les relations entre leurs deux pays

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen s’est entretenu vendredi avec son homologue d’Azerbaïdjan, Jeyhun Bayramov. Ce dernier a félicité Eli Cohen pour son entrée en fonction et a exprimé son désir de resserrer davantage les relations entre leurs deux pays. Le ministre israélien a exprimé en retour sa satisfaction et ses remerciements pour la décision de l'Azerbaïdjan d'ouvrir une ambassade en Israël et a invité Jeyhun Bayramov à venir en Israël pour l’inauguration de l'ambassade, qui a accepté l'invitation.

EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / AFP Le ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov

Eli Cohen a demandé de transmettre au président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, l’espoir d’Israël de le recevoir au cours de l’année. Il a également ajouté que l'ouverture de l'ambassade est une étape importante dans l'approfondissement des liens entre les deux peuples et les deux pays, qui permettra une coopération accrue dans de nombreux domaines.

Il a confié à son homologue qu’il estime que l'Azerbaïdjan est un ami proche et un ancrage régional important. Selon lui, l’Azerbaïdjan est une nation très appréciée en Israël, grâce à sa politique de tolérance des religions et la présence d'une ancienne communauté juive dans le pays. Les deux ministres ont également discuté de la situation régionale, Eli Cohen insistant sur le danger iranien. Ils ont finalement convenu de se rencontrer prochainement, sans fixer ni lieu, ni date.

AP Photo/Virginia Mayo Le Vice-président de la Commission européenne Josep Borrell

Auparavant, Eli Cohen s’est aussi entretenu avec le Vice-président de la Commission européenne Josep Borrell. Ce dernier a souligné qu’Israël était l'un des plus proches partenaires de l'UE au Moyen-Orient et s’est félicité de la normalisation des relations d'Israël avec un certain nombre de pays arabes. Josep Borrell a aussi réitéré le soutien de l'UE à la solution des deux États dans le conflit israélo-palestinien. Les deux hommes ont convenu de se rencontrer dès que possible, éventuellement lors de la Conférence de Munich sur la sécurité en février. Josep Borrell a également invité le ministre Cohen à Bruxelles.