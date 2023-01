"Ben Gvir ne parviendra pas à appliquer ses décisions contre les prisonniers de sécurité" (Hamas)

Pour Abdel Rahman Shadid, "l'islam apportera une réponse aux crimes continus de l'occupation contre le peuple palestinien et les lieux saints"

L'un des principaux responsables de l'organisation terroriste Hamas, Abdel Rahman Shadid, a affirmé samedi lors d'une interview à la chaîne Al-Aqsa que son mouvement "ne fait pas de distinction entre un gouvernement sioniste ou un autre, car nous avons tous le même point de vue concernant leurs crimes contre les Palestiniens." "Le but du gouvernement d'occupation extrémiste est d'éliminer la présence palestinienne et de la détruire" mais "l'occupation sioniste ne pourra pas briser la volonté et la détermination du peuple palestinien", a-t-il ajouté.

AP Photo/Fatima Shbair Des membres des Brigades Izz ad-Din al Qassam, la branche armée du Hamas, défilent lors du 35e anniversaire du Hamas à Gaza

Abdel Rahman Shadid a également évoqué les orientations du nouveau ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, affirmant que "le gouvernement sioniste portera la responsabilité des menaces du ministre à l'égard des prisonniers palestiniens". "Ben Gvir échouera dans l'application de ses décisions", car "l'islam apportera une réponse aux crimes continus de l'occupation contre le peuple palestinien et les lieux saints."

"La résistance unit le peuple palestinien et constitue le moyen le plus efficace de faire face à l'occupation sioniste", a-t-il poursuivi, ajoutant que "les autorités officielles devraient se tourner vers les instances internationales pour juger l'occupation sioniste pour ses crimes contre le peuple palestinien et les prisonniers", a-t-il martelé. "La question des prisonniers est globale et constitue une ligne rouge qui ne doit pas être franchie", a conclu le dirigeant, qui a salué "la hausse des activités de résistance dans toutes les zones de la Cisjordanie".