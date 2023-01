Herzi Halevi devra relever des défis politiques et faire face aux menaces sécuritaires telle que la recrudescence de la violence en Cisjordanie

Herzi Halevi prendra la succession d’Aviv Kochavi à la tête de l'armée israélienne ce lundi, lors de cérémonies qui se dérouleront au bureau du Premier ministre et à la Kirya, le quartier général de Tsahal situé à Tel-Aviv. D'autres cérémonies de passation de pouvoir auront également lieu avec le président Isaac Herzog au Mont Herzl et au Mur occidental.

Tomer Neuberg/Flash90 Herzi Halevi, nouveau chef d'Etat major de Tsahal

L'ancien ministre de la défense, Benny Gantz, avait nommé Herzi Halevi 23e chef d'état-major en septembre. Ce dernier était en concurrence avec Eyal Zamir, proche de Benjamin Netanyahou, finalement nommé directeur général du ministère de la défense. Des tensions sont attendues entre les deux hommes.

Benny Gantz avait exprimé sa conviction qu’Herzi Halevi pourrait mener Tsahal de la meilleure manière. "Il a une vision stratégique et une connaissance approfondie de chacun des domaines d'action de Tsahal", avait-il assuré à propos d'Herzi Halevi, ajoutant que la "continuité du commandement était très importante pour Tsahal au vu de tous les défis" auxquels elle est confrontée.

Conformément aux accords de coalition signés entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et les dirigeants des partis d'extrême droite Force juive et Sionisme religieux, la nomination de plusieurs généraux et l'autorité sur certaines unités militaires seront retirés à Tsahal.

Herzi Halevi devra relever les défis liés à ce nouveau partage des pouvoirs, en plus de la gestion des nombreuses menaces sécuritaires, à commencer par la montée des violences en Cisjordanie.

Né en 1967 dans une famille religieuse, Herzi Halevi a commencé sa carrière militaire comme parachutiste. Il a ensuite rejoint l’unité d’élite Sayeret Matkal, dont il a pris la tête quelques années plus tard. Par la suite, il a dirigé le Commandement sud et le Renseignement militaire, avant de prendre le poste de chef d'état-major adjoint en juillet 2021. Herzi Halevi porte le nom de son oncle, parachutiste lui aussi, qui avait été tué en 1967 lors de la reconquête de la Vieille ville de Jérusalem par les forces israéliennes.

Israel's army spokesperson Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le major général Aviv Kochavi, et le chef d'état-major élu, le major général Herzi Halevi

"Aviv Kochavi restera peut-être l'un des meilleurs chefs d'état-major de l'armée israélienne. Un chef d'état-major brillant au niveau opérationnel mais aussi un intellectuel qui a su apporter des réflexions et des changements dans la stratégie et la tactique de Tsahal", a affirmé le jour de la passation de pouvoir Olivier Rafowicz, colonel de réserve de Tsahal sur i24NEWS.