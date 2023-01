Netanyahou prédit une hausse massive de l'alyah en provenance des États-Unis

Selon le Premier ministre, la croissance économique d'Israël est amenée à dépasser celle des États-Unis

Israël va connaître une augmentation massive de l'immigration en provenance des pays occidentaux, et notamment des États-Unis, a déclaré dimanche le Premier ministre Benjamin Netanyahou aux membres du cabinet ministériel. Selon le journal Israel Hayom, le Premier ministre a prédit que la croissance économique d'Israël est amenée à dépasser celle des États-Unis.

Netanyahou prévoit que l'entrée d'Israël dans le programme américain d'exemption de visa combinée au renforcement de l'économie de l'État juif va attirer beaucoup plus d'immigrants juifs américains. "L'économie d'Israël se renforce ; nous dépasserons les États-Unis, et nous avons déjà dépassé l'Europe", a déclaré le chef du gouvernement.

"Nous organiserons l'alyah de l'Ouest pour des candidats à l'immigration souhaitant améliorer leur bien-être [financier]. Bien sûr, il y a aussi la montée de l'antisémitisme, mais ce ne sera pas la seule force motrice pour s'installer en Israël, le flux sera important", a-t-il assuré.

Netanyahou a vanté ses réformes du marché des devises étrangères au milieu des années 1990, arguant que la libéralisation du marché alimenterait non seulement la croissance économique, mais aussi l'immigration en Israël. "Regardez ce que nous avons fait avec ces réformes. À l'époque, vous ne pouviez pas sortir de l'argent d'Israël, et on affirmait que nos mesures allaient ouvrir les vannes. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit : les devises étrangères sont entrées en Israël", a-t-il affirmé. "Nous ne pouvons pas sauvegarder le sionisme en le clôturant ou en restreignant les mouvements des citoyens", a-t-il encore souligné.

Israël négocie actuellement avec les États-Unis son adhésion au programme d'exemption de visa, qui permettrait aux détenteurs de passeports israéliens souhaitant visiter les États-Unis d'entrer dans le pays sans avoir à obtenir au préalable un visa auprès de l'ambassade ou du consulat américain en Israël. Les États-Unis et Israël sont en pourparlers depuis des années afin de parvenir à un accord permettant à Israël de rejoindre ce programme.

Yonatan Sindel/Flash90 Le consulat américain dans le centre de Jérusalem, le 27 octobre 2021

Pour se conformer à ces exigences, Israël devra être tenu de partager certaines informations concernant les voyageurs. Il faut également que les rejets de demandes de visas pour les États-Unis au cours de l'année passée soient inférieurs à 3 %, ce qui devrait être le cas, selon les prévisions du ministère de l'Intérieur.